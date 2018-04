De VAR steelt de show: Standard stapt als grote winnaar uit het casino Stephan Keygnaert

29 april 2018

22u58 3 AA Gent Chaos alom in Gent. De Video Assistant Referee zag één penalty wel en één niet, en hij herriep een doelpunt zonder overduidelijk bewijs. Standard stapte als grote winnaar uit het casino, ook omdat AA Gent in de slotfase zijn elfmeter miste.

't Is de hoogste tijd dat Pierre François, CEO van de Pro League, uit zijn ivoren toren afdaalt en samen met scheidsrechtersbaas Johan Verbist nu eens helder 'het systeem' uitklaart. De VAR staat vandaag voor inconsequentie. En dat kan de afloop van play-off 1 niet hebben - de sportieve en financiële belangen zijn daarvoor te groot. Play-off 1 mag niet nóg meer een arbitrale chaos worden waarbij alleman overgeleverd is aan de willekeur van die mensen-in-het-busje.

In de Ghelamco Arena zag de VAR eerst niet hoe AA Gent-verdediger Gigot werd uitgekleed in het strafschopgebied van Standard. Hij liet ref Lardot wél terugkeren op zijn stappen na een doelpunt van Janga. Iedereen zag op de televisiebeelden weliswaar hoe die zijn handen uitstak in de rug van Standard-verdediger Koutroubis, maar is er tevens voldoende bewijs van een overduidelijke por om te kunnen spreken van een 'clear error' van Lardot?

