De honger bij Vanderhaeghe nog lang niet gestild: "Pas geslaagd als we Europees spelen" Rudy Nuyens

17 maart 2018

12u30 0 AA Gent Yves Vanderhaeghe (48) heeft met AA Gent een lange weg afgelegd, vanuit de bodem van het klassement naar play-off 1. De verdienste van de coach in die remonte is groot. Zijn cijfers, zijn werken en zijn uitdagingen.

In 21 competitiewedstrijden onder Vanderhaeghe won AA Gent 13 keer en verloor het slechts 3 keer. Vanderhaeghe haalde 44 op 63, of nagenoeg 70% van de punten. Gent maakte onder hem 36 goals en kreeg er slechts 15 tegen, het boekte bovendien 10 clean sheets.

"Die cijfers liegen niet", zegt Vanderhaeghe. "De dag dat ik bij Gent arriveerde, voelde ik dat er heel veel twijfel zat. Dan moet je vooral proberen om wat spelvreugde te creëren en véél vertrouwen geven. Ik denk dat ik daar redelijk goed in geslaagd ben, mét de info van mijn staf, maar er zit ook veel kwaliteit in deze groep. Ik heb een groep gevonden die wou luisteren. Ze moesten weer beseffen dat voetbal een spelletje is, maar ook dat je gedisciplineerd en geconcentreerd moet zijn in alle facetten van dat spelletje."

