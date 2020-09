De Decker ziet progressie: “Sommige spelers beginnen rug te rechten, maar anderen hebben nog moeilijkheden” Redactie

20 september 2020

11u01 0

Zes op zes voor Wim De Decker. Na de kwalificatie voor de laatste voorronde van de Champions League kaapte de T1 ook de drie punten weg op Le Cannonier. “Dit was een héél, héél bizarre wedstrijd die bolstond van de emoties”, analyseerde De Decker de 0-1-zege. “We hadden de match sneller moeten beslissen. Het mooie is dat we veel kansen afdwongen, het minder mooie dat de afwerking het liet afweten. Je ziet ook dat sommigen het de laatste weken niet makkelijk hebben gehad. Sommige spelers beginnen de rug te rechten, anderen hebben er nog moeilijkheden mee. Maar je begint wel een AA Gent te zien dat opnieuw wil voetballen.”

Woensdag volgt een eerste van twee cruciale duels voor de Buffalo’s. In de laatste Champions League-voorronde komt Dynamo Kiev op bezoek, op dinsdag 29 september is de uitwedstrijd in Oekraïne. “We hebben vertrouwen getankt.”

