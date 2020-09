De Buffalo’s zijn gewaarschuwd: het wordt opletten voor de drietand van Kiev Sander De Graeve

23 september 2020

09u45 0 AA Gent Een miljoenenduel voor AA Gent tegen Dinamo Kiev, maar voor wie moeten de Buffalo’s straks uitkijken bij de Oekraïeners? Onze man in de Ghelamco Arena kwam met een drietand terug in het boekje. Maak kennis met Vladyslav Supriaha, Viktor Tsygankov en Carlos de Pena.

Vladyslav Supriaha: spits, 20 jaar

Vladyslav wie? Wel, de jonge spits van Kiev deed de monden bij zijn eigen club pas openvallen op uitleenbeurt. Hij kwam twee seizoenen geleden aan bij Dinamo Kiev, maar kon niet meteen overtuigen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan zijn ex-club, Dnipropetrovsk. Daar maakte hij indruk met veertien goals in de Oekraïense competitie. Ook dit seizoen begon hij overtuigend met twee goals in drie wedstrijden. Met zijn 1m86 geldt hij als een wapen in de lucht.

Viktor Tsygankov: rechtsbuiten, 22 jaar

Geldt al enkele jaren als hét talent van Dinamo Kiev. De vleugelspits maakte zijn debuut als prille 18-jarige en verdween daarna niet meer uit de ploeg. Vorig jaar was er heel wat interesse in de winger, onder meer Bayern München, Borussia Dortmund, Liverpool en Tottenham zouden gecharmeerd zijn. De waarde van Tsygankov wordt op een kleine 20 miljoen euro geschat en de reden is niet ver te zoeken. In zijn nog prille carrière wist hij al 62 goals te scoren voor zijn club. Niet slecht voor een winger. Zijn enige nadeel: hij is blessuregevoelig en wordt daarom niet aan de aftrap verwacht, maar als invaller scoort hij vaker wel dan niet.

Carlos de Pena: linksbuiten, 28 jaar

Deze 28-jarige Uruguayaan is een buitenbeentje bij Dinamo Kiev. Na omzwervingen in de Engelse en Spaanse tweede klasse bij Middlesbrough en Real Oviedo leek hij het in 2018 voor bekeken te houden in Europa. Hij trok terug naar Nacional in Uruguay, maar vertrok daar een jaar later opnieuw. In april 2019 strikte Kiev hem transfervrij en dat hebben de Oekraïners zich nog niet beklaagd. Met negen goals toonde hij vorig seizoen dat er wél met hem rekening gehouden moet worden in Europa. Net als Tsygankov (die maar een helft speelde) kreeg hij overigens rust afgelopen weekend. (SDG)

