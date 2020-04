Davy Roef van Anderlecht naar AA Gent SDG

15 april 2020

16u45 10

Davy Roef verlaat Anderlecht na dertien jaar en trekt naar AA Gent. De doelman tekende er een akkoord voor drie seizoenen. Als de 26-jarige doelman de medische testen goed doorstaat, wordt die overeenkomst bekrachtigd. Gezien de huidige coronacrisis en de onduidelijkheid over de voortzetting van het voetbalseizoen, kan dat nog wat tijd in beslag nemen. Bij AA Gent moet hij de concurrentie aangaan met huidig nummer één Thomas Kaminski.

Roef speelde in 2016 in totaal 15 competitiewedstrijden voor paars-wit, maar werd opzijgeschoven door René Weiler. Na uitleenbeurten bij Deportivo en Waasland-Beveren was hij dit seizoen tweede doelman na Hendrik Van Crombrugge.