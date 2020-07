David wil naar Lille, AA Gent reageert op demarche: “Willen hem houden. Punt”

SDG/GVS

18 juli 2020

12u22 38 AA Gent Duidelijke taal van Jonathan David in L’Équipe. “Ik wil naar Lille. Hun project is fantastisch.” Maar de 20-jarige Canadees hekelt de houding van AA Gent. “Waarom doen ze zo moeilijk? Dit getuigt van weinig respect.” AA Gent laat zich intussen niet gek maken door de heisa.

In een interview met de Franse sportkrant L’Équipe spreekt Jonathan David glasheldere taal. “Ja, ik wil naar Lille”, vertelt de 20-jarige Canadees en absolute smaakmaker van onze Belgische competitie. “Het project dat zij aanbieden is fantastisch. Voor mij is het duidelijk: ik moet volgend seizoen in de Ligue 1 spelen.”

Eerlijk gezegd vind ik dit van weinig respect getuigen. Ik kwam gratis aan in Gent en gaf alles voor de club Jonathan David

David wijst met de vinger naar de houding van AA Gent, dat een mandaat aan Mogi Bayat gaf om de transfer te regelen. De Buffalo’s hopen minstens 30 miljoen euro te vangen voor hun goudhaantje. “De onderhandelingen lopen moeizaam. De club wil me enkel verkopen aan een onrealistische prijs. Zeker in deze coronatijden is dat niet realistisch. Aanvankelijk vertelden ze mij dat ze een transfer niet zouden blokkeren. Maar nu vertraagt alles, alsof ze wachten op een beter bod. Ik weet niet waar dit plots vandaan komt? Eerlijk gezegd vind ik dat van weinig respect getuigen. Ik kwam gratis aan in Gent en gaf alles voor de club. Nu komt Lille met een respectabel bod, dus ik snap echt niet waarom de club zo moeilijk doet.”

Het interview van de Canadees is een karakterbreuk van de aard Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Het lijkt vooral ingefluisterd vanuit de entourage van de anders zo coole, zwijgzame aanvaller.

De Witte: ‘Willen David houden”

Wat nu? Na zo’n interview lijkt het voor de Buffalo’s nog minder makkelijk om David langer in de Arteveldestad te houden. AA Gent heeft echter ambitie en steekt die niet onder stoelen of banken, dat konden we deze transferperiode al merken. De club wil ook na het spraakmakende interview van David niet van de koers afwijken. “Ons voornaamste doel blijft hetzelfde, wij willen David houden. Ook wanneer er een hoog bod binnenloopt, wij willen Jonathan in Gent houden. Punt”, verduidelijkt Gent-voorzitter Ivan De Witte. Bij AA Gent zijn ze allerminst opgezet met het interview.