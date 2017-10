Damien Marcq niet verbaasd door 'raar kampioenschap': "Niveau is in België in vier jaar flink gestegen" Rudy Nuyens

AA Gent-middenvelder Damien Marcq (28) is niet verrast door het vreemde klassement in de Jupiler Pro League, waarin kleinere clubs het goed doen. "Iedereen zegt dat het een raar kampioenschap is, maar ik vind het niet zo bizar", zegt Damien Marcq.

"Ploegen die de voorbije jaren wat zwakker waren, hebben heel intelligent ingekocht. Waasland Beveren en Antwerp zijn voor mij voorbeelden van clubs die een heel interessant team hebben samengebracht. Zelfs Moeskroen, waar niemand vorig seizoen nog een cent voor gaf, heeft een goeie ploeg op de been gebracht."

"Iedereen lijkt er zich steeds meer van bewust dat de Belgische competitie een interessant niveau haalt", aldus Damien Marcq. "Spelers komen tegenwoordig ook uit Spanje, Japan of Mexico om hier te voetballen, iedereen beseft dat België een uitstekende springplank is naar alle grote competities van Europa. Het niveau is niet meer vergelijkbaar met dat van toen ik hier in 2013 aanbelandde. Toen waren er ploegen die het moeilijk hadden om tien passes op rij te geven, nu is het tegenovergestelde waar. Ik zie geen enkele ploeg meer die geen tien passes op rij kan geven. Het niveau van de Belgische competitie is flink gestegen."

Morgen kan u in Het Laatste Nieuws een uitgebreid interview lezen met Damien Marcq, die niet in de selectie zit voor het duel met zijn ex-club Charleroi van morgenavond.

