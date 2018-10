Dagen van Yves Vanderhaeghe als coach van AA Gent lijken geteld Stephan Keygnaert

08 oktober 2018

06u15 0

De nederlaag tegen Racing Genk wordt zo goed als zeker de nederlaag te veel voor Yves Vanderhaeghe (48). Bronnen maakten gisteravond gewag van een op til zijnd ontslag van Vanderhaeghe. De resultaten - 14 op 30 - gecombineerd met warrige veldbezettingen en een mentale implosie van de ploeg telkens bij een achterstand, bewijzen Vanderhaeghe geen dienst bij voorzitter Ivan De Witte en algemeen directeur Michel Louwagie. Maar ook de fans toonden de voorbije weken meermaals hun ongenoegen in het stadion en op de supportersforums.

Ivan De Witte was Vanderhaeghe lang erkentelijk voor de remonte vorig seizoen, maar de wisselvalligheid raakt maar niet opgelost. Het bestuur van AA Gent is van oordeel dat met deze selectie veel meer rendement te halen is. Gisteravond hield de voorzitter andermaal crisisgesprekken en naar verluidt is deze keer alle krediet van Vanderhaeghe op. Zijn opvolger moet in het buitenland gezocht worden. (SK)