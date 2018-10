Crisis weer helemaal terug bij AA Gent: fans viseren Michel Louwagie na afgang tegen KRC Genk Redactie

07 oktober 2018

't Spel zit op de wagen rond de Ghelamco Arena.Heel wat supporters van AA Gent verzamelden na de partij om hun ongenoegen te uiten over Michel Louwagie. Dat deden ze trouwens ook al tijdens de met 1-5-verloren partij tegen KRC Genk. "Louwagie buiten", was de niet mis te verstane boodschap van de achterban aan het adres van hun algemeen manager. De fans eisen ook dat Louwagie hen een woordje uitleg komt verschaffen. De crisis is weer helemaal terug bij de Buffalo's.