Club Brugge wint Slag om Vlaanderen Wouter Devynck

16u21 195 BELGA AA Gent De verwachte zege, maar toch een stuk moeizamer dan gepland tegen een ploeg in de miserie. Door een misser van Horvath, die opnieuw de mist inging. Maar gelukkig is er nog altijd assistkoning Ruud Vormer, die de doelpunten van Dennis en Cools aanbracht.

Eén wijziging bij Club in vergelijking met de vorige wedstrijd op Charleroi. Poulain, éindelijk weer fit, kwam voor het eerst dit seizoen in actie. Met dank aan de blessure van Decarli ook. Voor de rest dezelfde namen. Bij Gent kwam Mitrovic terug uit blessure en nam de plaats in van Dusenne.



Voorts bracht interim-trainer Peter Balette Sylla en Dejaegere voor Yaremchuk en recordaankoop Andrijasevic. Die laatste zat zelfs niet in de selectie. «We hebben een kern van 26 veldspelers, dus er moesten knopen worden doorgehakt. We wisten dat er grote namen konden sneuvelen», klonk het bij Balette. Een defensie met vier ook, dat was nog het grootste verschil met de regeerperiode van Vanhaezebrouck.

Niet dat het veel hielp. Club toonde zich van bij de aftrap de baas en het was gewoon wachten tot het Brugse openingsdoelpunt. Al na goed een kwartier was het raak. Een goede vrije trap van assistkoning Vormer en Dennis kopte de 1-0 binnen. Dat kan de Nigeriaan dus ook. Net als een paar acrobatische salto's uit zijn kwikzilveren benen toveren.



Het was het sein voor zijn ploegmaats om meteen door te stomen. Vanaken, Wesley, Limbombe gingen hun kans, maar scoren konden ze niet. Dat gebeurde volledig onverwachts wel aan de overkant. Hoge bal, waarbij Denswil zich in het luchtduel liet verrassen door de kleinere Kubo, maar waarbij vooral Horvath oneerdeelkundig uitkwam, twijfelde, ook nog eens uitgleed en vervolgens in niemandsland op zijn gat zat. Kubo zag de bal tot zijn grote vreugde in doel gaan. Het eerste hoofdstuk van de cursus 'Hoe breng ik een twijfelende ploeg terug in de match' had de Amerikaanse doelman alleszins goed gelezen.



Dat hadden ook die van AA Gent. Opeens waren de Buffalo's de dominante ploeg. En kwamen zelfs het dichtst bij een tweede goal. Kubo kapte Limbombe uit en trapte naar de korte hoek, maar raakte de buitenkant van de paal. Gent nam dat vertrouwen mee naar de tweede helft en hield ook daarin gelijke tred met de thuisploeg. Het duurde tot voorbij het uur vooraleer Club samen met zijn publiek wakker schoot. Vanaken dwong Kalinic tot een knappe save en dat werkte bevrijdend. Opnieuw Vormer - wie anders?, legde de bal af voor Cools en die knalde onder Kalinic binnen.

Het sein voor Balette om te wisselen. Simon ging eruit voor Kalu en een geblesseerde Dejaegere voor Marcq. Eén minuut daarvoor had Leko Dennis al vervangen door Diaby. Het veranderde nog weinig aan het wedstrijdbeeld. De Bruggelingen hielden hun voorsprong vast Goed voor een geweldige 21 op 24 en uiteraard de koppositie. Bovendien ook de beste aanval, de beste verdediging en het beste doelsaldo en als toetje ook nog Vormer als assistkoning en Dennis in de top van de topschutterslijst.



Twee doelen had Leko voor de match aangekondigd. Winnen en blijven progressie maken. De winst is binnen, maar met die progressie kon het wel beter. In vergelijking met de topprestatie in Charleroi was het deze keer toch een stuk minder. Geen Bruggeling die daar om kwart na vier om maalde evenwel.

