Christiansen moet Kums opvolgen: "Hoe de match ook loopt, ik wil de bal" Rudy Nuyens

08u53 7 BELGA AA Gent Eén ding vindt Anders Christiansen (27) spijtig bij AA Gent: boven de rugnummers is er geen plaats voor de spelersnaam, waar de Deen graag weer met 'AC' gespeeld had. Of hij in de Ghelamco Arena kan uitgroeien tot de 'nieuwe Kums'? "Het spel verdelen, dat doe ook ik graag."

'AC': het prijkte op zijn shirts bij Lyngby, Nordsjaelland en het Italiaanse Chievo. Alleen bij Malmö, waar hij twee keer Zweeds kampioen werd en het voorbije seizoen uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar, moest zijn naam voluit op zijn shirt. 'AC' was zijn roepnaam, van kindsbeen af, toen hij ook altijd het nummer tien wilde. "Ik wou altijd voetballen waar de 'fun' te beleven was, dicht bij het doel van de tegenstander. Intussen ben ik eerder een '8' geworden, een 'box-to-box'. Ik probeer offensief mijn ding te doen, maar ik recupereer ook ballen. Dat moet ik wel op een slimme manier doen, want als het echt op fysieke kracht aankomt, maak ik weinig kans."

Zo hebben ze er bij Gent nog eentje gehad. De leemte die Sven Kums ooit naliet, werd nooit meer ingevuld. Christiansen wil in elk geval een poging wagen. "Ik weet wie Sven Kums is, ik weet dat hij via Watford naar Udinese vertrokken is. Ik heb gelezen dat hij heel goed was in zijn periode bij Gent. En bij Malmö voetbalde ik samen met Lasse Nielsen, die Kums goed kent. Hij vertelde me dat we dezelfde stijl hebben. Ik hoor dat Kums het spel graag verdeelde. Dat doe ik ook graag. Ik wil de bal, hoe de match ook loopt. Het is veel leuker om de bal te hebben dan er achter aan te moeten lopen. Ik speel liever een slechte match met veel acties, dan een match zonder acties."

Miserie bij Chievo

Die ingesteldheid en die speelstijl leverde Christiansen twee jaar geleden niet alleen de status van Deens international op. Naast vier caps versierde hij ook een transfer naar Chievo Verona, maar dat werd een flinke tegenvaller. "Denen zijn opgeleid om te voetballen", vertelt Christiansen. "Met Lyngby en Nordsjaelland wilden we altijd voetballen, zelfs tegen Chelsea. Maar bij Chievo dachten ze anders. Het punt waarmee de match begonnen werd, moest verdedigd worden. Ik moest er meer achteruit dan vooruit en dat is niet mijn beste kwaliteit. Er waren ook maar vijf spelers die Engels spraken, de rest kende alleen Italiaans. Op den duur kwam ik niet meer aan spelen toe. Ik was blij dat ik naar Malmö kon. Daar kon ik weer mezelf zijn en voor titels spelen. Maar nu was ik klaar voor een nieuwe stap."

Christiansen trok lessen uit zijn ervaringen bij Chievo. Voor hij bij Gent tekende, trok hij alles na over de Buffalo's en de Belgische competitie. "Ik bezocht het oefencentrum en het stadion, maar ik bekeek ook flink wat beelden van AA Gent. Naast Nielsen sprak ik ook Hamalainen van Zulte Waregem aan, met wie ik nog bij Lyngby speelde. Allebei vertelden ze me alleen maar goeie dingen over AA Gent. Niet alleen de club, maar ook de competitie was voor mij belangrijk. België staat negende op de Europese ranking, Zweden pas 22ste. De kampioen speelt hier Champions League. En met de play-offs komen er straks veel topduels aan. Op die manier hoop ik me ook weer in de belangstelling te kunnen spelen bij de nationale ploeg, ook al is de concurrentie groot. Eigenlijk moest ik zaterdag al met een Deense selectie op een twaalfdaagse stage vertrekken, maar Gent komt nu op de eerste plaats."

Voorlopig zit Christiansen op hotel in Gent, maar hij wil zo snel mogelijk een woning betrekken met zijn vriendin Mie. "Overal waar ik voetbalde, woonde ik in het hart van de stad. Dat wil ik ook in Gent doen. Komt het appartement van Milicevic in de binnenstad vrij? Ik ga de club meteen vragen of ik dat niet kan overnemen."

