Chakvetadze, de Georgische diamant van de Buffalo's: "Stijl van Messi, maar geef mij maar Ronaldo" Rudy Nuyens

06 april 2018

09u11 0 AA Gent 'The future star', postte Birger Verstraete over Giorgi Chakvetadze. In de aanloop naar de topper tegen Club kregen we het 18-jarige goudklompje van AA Gent voor het eerst aan de praat.

De eerste minuten van Giorgi Chakvetadze in het shirt van AA Gent vertelden veel over de jonge Georgiër. Op 1 oktober mocht hij 8 minuten invallen op het veld van Club Brugge. Chakvetadze vroeg meteen de bal en deed onbevangen zijn ding, alsof de Brugse heksenketel niet bestond. Hij lacht: "Het was mijn eerste match voor zoveel volk, maar eens ik op het veld sta, hoor ik dat geschreeuw niet meer. Dan is het alsof ik weer thuis in mijn tuin sta te voetballen. Zenuwen voelde ik die dag in Brugge niet, ik speelde zoals ik dat elke dag doe op training."

