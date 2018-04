Buffalo's razend op VAR: "Op de Olympische Spelen krijg je voor zo'n worp een gouden medaille. We zijn bestolen" Niels Poissonnier

30 april 2018

06u00 0 AA Gent Komt het ooit nog goed tussen de VAR en AA Gent? Algemeen manager Michel Louwagie spaart zijn kritiek alvast niet: "We zijn bestolen. Dit kan ons Europees voetbal kosten!"

"Ik begrijp het allemaal niet meer." Bij Yves Vanderhaeghe heeft de frustratie rond de beslissingen van de VAR al langer plaatsgemaakt voor berusting. De coach van AA Gent wil het liefst geen energie meer steken in het systeem. Dat is toch zijn bedoeling. Maar hoe langer hij gisteravond terugdacht aan de overtreding op Gigot, hoe meer zijn onvrede naar boven borrelde. "Op de Olympische Spelen krijg je voor zo’n worp een gouden medaille. ‘t Was precies nen ­ippon uit het judo. (zucht) Ach, welke sport het ook was, het was zeker géén voetbal."

Iedereen in de Ghelamco Arena was het erover eens: duidelijk strafschop. Maar de VAR – meer bepaald Yves Marchand – greep niet in. "Dat was nu toch een ‘clear error’?", foeterde Michel Louwagie na afloop. "Zo’n catchgreep heb ik in die 28 jaar dat ik het voetbal zit, nog niet gezien. Meestal trekt een verdediger even aan het shirt en laat hij het dan los, maar hier volhardde hij tot Gigot op de grond lag. Als je dat niet opmerkt als videoref, moet je iets anders gaan doen. Ik ben gedegouteerd. (diepe zucht) Hoe kan een videoref nu nog respect hebben voor zichzelf?"

Ook Vanderhaeghe jammerde erop los. "Ik begrijp die mensen in het busje niet. Waar is de objectiviteit gebleven? Of zijn ze monddood misschien?" Zonder het beseffen legde Vanderhaeghe mogelijks de vinger op de wonde. Zo zou het communicatiesysteem in de eerste helft andermaal niet gewerkt hebben – dat was vorige week op Charleroi ook al het geval. Hoe zwaar kan een systeem falen?

Nu, het neemt nog altijd niet weg dat ref Lardot of één van zijn assistenten de fout altijd had moeten opmerken. "We zijn bestolen", weet Louwagie. "Dit kan ons Europees voetbal kosten!"

"Als je zulke beslissingen tegen je krijgt, is het moeilijk om te winnen. Details zijn belangrijk in play-off 1", aldus Vanderhaeghe. "We kwamen verdiend op 1-0 en hadden we die penaltyfout op Gigot gekregen, ga je misschien met 2-0 rusten. Dan zit je in een zetel."

Dat Gent na de pauze bijzonder slap uit de kleedkamer kwam, ontkenden Vanderhaeghe én Louwagie niet. "Standard was twintig minuten zeer goed", benadrukte de algemeen manager. Zijn coach trad hem bij. "We waren al die tijd de bal kwijt. Ik weet niet waarom we plots achteruit begonnen te lopen en te ver van onze man verdedigden. Da’s nog de grootste ontgoocheling, dat we niet scherp aan de tweede helft begonnen."

AA Gent blijft zo achter met 1 op 12. "Hoe meer je verliest, hoe groter de honger wordt om te winnen", besloot Vanderhaeghe. ’t Is te hopen voor de Buffalo’s.