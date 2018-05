Buffalo-mascotte van AA Gent haalt de New York Times: "Europese ploegen zijn zich niet bewust van bepaalde stereotypen" DMM

08 mei 2018

17u37

Bron: NY Times 0 AA Gent Buffalo Ben in de New York Times zowaar. De mascotte van AA Gent was in de Amerikaanse krant het hoofdonderwerp van een artikel rond rassenstereotypen. Een indiaan in het clubembleem? Not done, volgens de Amerikanen.

"Benjamin Bundervoet droeg zijn normale werkkledij toen hij op het gras stapte. Een hoofddeksel met blauwe en witte veren, een tuniek en schilderachtige strepen op zijn wangen. Voor de volgende uren zou Bundervoet in de huid van 'Buffalo Ben' kruipen, de officiële mascotte van voetbalclub K.A.A. Gent. Terwijl de spelers opwarmen lacht en zwaait hij een vlag rond met de clubemblemen. Daarop het profiel van een indiaan. Een beeltenis die ook terug te vinden is op de Ghelamco Arena."

Ziehier de aanhef van een artikel in de New York Times. In het stuk - dat luistert naar de naam "Tomahawks en Indianenmascottes: Europese sportploegen zien het probleem niet" - kaart een Amerikaanse journalist het probleem van rassendiscriminatie in Europese clubemblemen aan. Daar waar het voor sportploegen in de Verenigde Staten verleden tijd is om indianen op te voeren als mascottes is dat in Europa nog gemeengoed volgens het artikel.

Naast AA Gent voert de auteur ook een Tsjechische hockeyploeg aan om zijn punt te maken. Volgens het artikel moeten ook Europese sportclubs zich bewust worden van de stereotypen in hun emblemen. Terwijl veel Amerikaanse ploegen zich allang hebben aangepast in hun emblematuur is dat bij Europese teams nog niet het geval.

Zo probeerde de Amerikaanse journalist in een interview aan te knopen met 'Buffalo Ben' over het thema. AA Gent kwam evenwel tussenbeide en wou volgens de New York Times niet aansturen op een debat over het logo. Gent geeft op de clubwebsite zelf te kennen dat ze zich bewust zijn van de stereotypen rond indianen in het 'Buffalo logo'. In een korte reactie liet Wim Beelaert - coördinator van de AA Gent-stichting - weten dat de club geen problemen ziet.

"Wij hebben geen historische schuld tegenover de indianengemeenschap in de Verenigde Staten. In Amerika ligt dat anders. Wij, als Europese club, werken in een totaal andere historische en culturele context. In de Verenigde Staten kunnen indianen in een clubembleem aanstootgevend zijn, in België is dat niet het geval."

De discussie rond het logo en de mascotte van AA Gent is overigens niet nieuw. In 2016 stelde een artikel in 'De Standaard' het heersende debat al aan de kaak. Gent reageerde toen onder meer door de bijnaam van de vrouwelijke mascotte naast 'Buffalo Ben' te veranderen. 'Squaw Mel' werd toen 'Buffalo Mel'.

Volgens de club omdat beide mascottes geïnspireerd zijn op een Buffalo Bill-show die in de begindagen van AA Gent door de stad trok. De indiaan in het clublogo dateert overigens van 1924.