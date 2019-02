Brecht Dejaegere: nog maar 27, maar nu al ‘ancien’ en bindmiddel bij AA Gent: “Er is altijd een plaats voor mij in de ploeg” Rudy Nuyens

02 februari 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 AA Gent Brecht Dejaegere (27) voetbalt al zes jaar voor AA Gent, hij heeft er nog een contract tot 2022. Spelen doet hij niet altijd, maar als ervaren bindmiddel voelt hij er zich nog altijd belangrijk, op én naast het veld.

“Ik voel me binnen AA Gent een ‘ancien’”, zegt Brecht Dejaegere. “Nana Asare speelt hier even lang als ik, na de kwalificatie voor de beker hadden we het er nog over hoeveel we hier samen meegemaakt hebben: het kampioenschap, de Champions League, de Supercup… Ik heb hier mijn mooiste momenten meegemaakt. Ik heb in die zes jaar heel veel spelers zien komen en gaan.”

