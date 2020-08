Bölöni voorgesteld bij AA Gent: “Natuurlijk hou ik van spektakel, maar je hebt ook resultaten nodig” RN/YP

20 augustus 2020

14u54 162 AA Gent Laszlo Bölöni is deze namiddag voorgesteld als coach van AA Gent. De 67-jarige Roemeen neemt de fakkel over van de Deen Jess Thorup (50), die vanochtend werd ontslagen en het gelag betaalde voor de 0 op 6. Bölöni moet nu de torenhoge ambities van de Gentenaars zien waar te maken en start zaterdag met een uitwedstrijd bij... zijn ex-ploeg Antwerp. Bölöni: “Het is bijzonder om tegen hen te debuteren.”



“Hallo, mijn naam is Laszlo Bölöni”, begon de 67-jarige Roemeen zijn relaas zoals alleen hij dat kan. “Nee, ik probeer serieus te blijven, maar da’s niet makkelijk als je zoveel plezier voelt. Ik ben blij dat een van de grootste clubs van het land mij contacteert. België is mijn tweede thuis, waar ik ook ga, het zit altijd in mijn hoofd. Bij een topclub die zo ambitieus is en nog wil groeien, draag je een grote verantwoordelijkheid. Maar ik ben heel tevreden dat we samen een stap vooruit zullen zetten met deze club”, aldus Bölöni, die bevestigt dat er al veel vroeger contact is geweest tussen de beide partijen. “Het eerste contact met AA Gent dateert al van een poosje terug. Er is altijd respect geweest tussen de club, de voorzitter en mezelf.”

Wat is spektakel? Een rush op de flank, die na een voorzet wordt binnen gekopt, is spektakel. Maar een snoeiharde tackle langs achter is dat ook Laszlo Bölöni

“Ik weet dat mensen graag praten over hoe je mirakels kunt realiseren”, riposteerde Bölöni op de vraag welk type voetbal er van hem mag verwacht worden in de Ghelamco Arena. “Ik hou daar ook wel van. Ik herhaal wat ik aan mijn spelers zei: ‘Alles wat ik bereikt heb ik op het veld of in mijn privé-leven, deed ik door er hard voor te werken, met ernst en opofferingen. Als dat kan op een artistieke of spectaculaire wijze, graag. Maar ik kan me niet inbeelden dat resultaten uit de lucht zullen komen vallen. Natuurlijk hou ik van spektakel, maar je hebt ook resultaten nodig. Maar wat is spektakel? Een rush op de flank, die na een voorzet wordt binnen gekopt, is spektakel. Maar een snoeiharde tackle langs achter is dat ook.”

Ook de wedstrijd van zaterdag tegen uitgerekend Antwerp kwam natuurlijk ter sprake. “Uiteraard is het bijzonder om tegen hen te debuteren. Ik kreeg al veel berichtjes en kijk met plezier terug op mijn periode daar. Maar we zijn profs en nu ligt mijn verantwoordelijkheid elders. En ook hier ga ik er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten”, aldus de Roemeen, die dus op de bank Wim De Decker terugvindt. Met hem werkte hij samen bij Antwerp en hij is tevreden dat de twee zijn herenigd. “Het is een heel bijzondere partner - ik gebruik bewust niet het woord assistent - waarmee ik het de voorbije jaren uitstékend kon vinden.”

Ik ben blij dat hij hier is. Dat is niet evident geweest. (...) We kennen elkaar al langer, maar het lukte nooit eerder om samen te werken. Fijn dat dit nu wel lukt Voorzitter Ivan De Witte

Voorzitter De Witte is tevreden dat hij Bölöni eindelijk in huis kon halen. “Ik ben blij dat hij hier is. Dat is niet evident geweest. En hij is klaar om met Wim De Decker met onze spelers te werken. We kennen elkaar al langer, maar het lukte nooit eerder om samen te werken. Fijn dat dit nu wel lukt”, aldus De Witte, die niet te veel meer wilde terugkomen op het ontslag van Thorup. “Ik ga niet teveel in het verleden graven. Er is ook veel interne keuken en dat wil ik zo houden. Wie Michel en mij kent, weet dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan. De eerste contacteren waren er op dinsdagmiddag en ik wil benadrukken dat de evidente beslissingen de gemakkelijke zijn. Maar de meeste beslissingen zijn de moeilijke waarbij diverse factoren meespelen, waarna één of twee mensen de knopen moeten doorhakken. Maar ik wil Jess uitdrukkelijk benadrukken voor wat hij voor deze club heeft gedaan.”



