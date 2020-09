Bölöni legt eigen accenten in oefenmatch tegen AZ, Buffalo’s spelen gelijk RN

03 september 2020

18u31 10 AA Gent In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren speelde AA Gent 1-1 gelijk bij het Nederlandse AZ. De Gentse treffer kwam op naam van Ngadeu, die scoorde uit een hoekschop.

Laszlo Bölöni nam de oefenwedstrijd in Alkmaar te baat om eigen accenten te leggen. Op zich leek deze oefenpot een goeie waardemeter, omdat AZ in de play-offs van de Champions League een potentiële tegenstander is. Maar zowel bij AZ als bij AA Gent ontbraken een aantal basispionnen. Zo is Roman Yaremchuk, die vorig weekend voor ophef zorgde met enkele rake uitspraken, aan de slag bij zijn nationale ploeg, Oekraïne.

In afwachting van de komst van Osman Bukari speelde Bölöni al in een 4-3-3, maar met Botaka en de 18-jarige Mbayo was het behelpen op de flanken. Bölöni liet zijn twee vleugelaanvallers bij balverlies terugplooien tot in de eigen defensie, wat het bij balverovering ontzettend moeilijk maakte om snel om te schakelen. Vaak werd de lange bal gehanteerd, maar dat was niet bepaald het spel van diepe spits Kleindienst, die toch een heel ander type is dan Mbokani bij Antwerp.

AA Gent gaf niet veel weg, maar het creëerde ook nauwelijks iets. Bolat - door de oproeping van Roef bij de Rode Duivels voor het eerst in de basis - kreeg niet veel werk, maar kort voor rust redde hij wel twee goeie pogingen van Aboukhlal. Gent stelde daar in de eerste helft nauwelijks wat tegenover. Owusu kreeg een mogelijkheid, maar hij mikte hoog over doel.

Kleindienst probeerde het kort na de rust van ver, maar ook hij mikte over het doelkader. Mbayo zette doelman Verhulst wél aan het werk, met een hoekschop tot gevolg. De corner van Kums werd door Ngadeu binnen gekopt. Gent kwam beter voor de dag dan voor de rust. Kleindienst haalde eerst met rechts en even later met links uit, maar Verhulst bracht telkens redding.

Op het uur bracht Bölöni vier nieuwe spelers in, waaronder Brecht Dejaegere, die op de vleugel mocht spelen in afwachting van zijn verwijzing naar de B-kern op 8 september. Opvallend: bij afwezigheid van Odjidja en na de vervanging van Kums kreeg Elisha Owusu de aanvoerdersband. Dat inspireerde de jonge Fransman, want hij verplichtte doelman Verhulst even later tot een uitstekende parade. Uiteindelijk kon AZ tegen scoren, na een aanval waarbij de herschikte Gentse defensie uit verband gespeeld werd.

AA GENT: Bolat; Castro-Montes (46’ Niangbo), Arslanagic, Ngadeu (62’ Godeau), Nurio (62’ Mohammadi); Dorsch (84’ Parmentier), Owusu (77’ Van Daele), Kums (62’ Samoise); Botaka, Kleindienst (76’ De Schepper), Mbayo (62’ Dejaegere).

DOELPUNTEN: 51’ Ngadeu (0-1), 76’ Sugawara (1-1)

