Bolat valt in de smaak: “Jammer van die Champions League” Sander De Graeve

04 oktober 2020

19u56 2 AA Gent In de 5-1 zege van AA Gent tegen Beerschot koos Wim De Decker zoals verwacht voor Sinan Bolat. De nieuwkomer bij AA Gent -nog een erfenis van die 25 dagen Laszlo Bölöni- deed het uitstekend en kreeg daardoor ook meteen wat meer krediet bij de Gentse fans. De supporters scandeerden zijn naam toen hij zich even blesseerde, iets wat hij ten zeerste kon waarderen.

“Ik ben heel blij dat ik met dit resultaat kon beginnen vandaag. En het doet deugd dat het publiek mijn naam scandeerde toen ik hard een bal in mijn gezicht kreeg. Ik wil belangrijk zijn voor deze club." Een goeie start was nodig, voor de goalie. Bölöni -op wiens voorspraak Bolat neerstreek in de Ghelamco Arena- heeft er immers niet de meest populaire passage als hoofdcoach opzitten. Die erfenis hangt een beetje als een schaduw boven de Belgisch-Turkse doelman, maar met zijn eerste wedstrijd kwamen er toch al opklaringen. Al was Bolat ook niet helemaal tevreden. Hij was uiteraard liever begonnen met een clean sheet. “Natuurlijk is het voor een keeper altijd frustrerend wanneer je een goal slikt. Het maakt niet uit hoeveel reddingen ik daarvoor uitvoerde, het blijft frustrerend. Ik denk niet dat we te lang bij dat doelpunt moeten blijven stilstaan.”

Bolat baalde ook dat hij niet in actie kon komen in de belangrijke voorrondes van de Champions League. “Het was echt ambetant dat ik die drie wedstrijden geschorst was. Uiteraard wil je op dat kampioenenbal spelen. Dat is niet gelukt, nu gaan we ons vol concentreren op de competitie.”

Lof van De Decker

Wim De Decker begon zijn betoog met een grapje. “Het debuut van Bolat? Dat viel wat tegen, hé", lachte de Gentse coach. “Nee, het was goed, absoluut. Ik ken Sinan door en door. Ik heb er jaren mee samengespeeld en heb de afgelopen drie jaar als coach met hem gewerkt. Het is voor een doelman leuk om zo te beginnen. Al moet ik zeggen dat de concurrentie belangrijk zal zijn. Davy heeft de afgelopen weken ook heel goeie dingen laten zien. Sinan heeft een puike wedstrijd gespeeld en straalt zelfvertrouwen uit, maar ze zullen elkaar scherp moeten houden.”