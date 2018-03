Birger Verstraete de Oostendse sterkhouder van de Buffalo’s: "Ik wíl geen beest worden" Niels Poissonnier

02 maart 2018

06u00 55 AA Gent ’t Is niet leuk om tégen Birger Verstraete (23) te spelen. Niet op het veld – hij kan een ettertje zijn. Evenmin ernaast – zijn ­familie mijdt de gezelschapsspelletjes. Maak kennis met de onverwachte sterkhouder van AA Gent.

Het heeft een tijd geduurd, maar Birger Verstraete wordt eindelijk voor vol aanzien bij AA Gent. Niet langer als een noodoplossing op rechts – "blij dat ik daar van af ben" – , wel als de controleur/verdeler voor de verdediging. "Ik weet niet of Louwagie, op het moment dat hij me kocht, wist dat ik tot dít in staat was." Al wéken hoort Verstraete tot de uitblinkers. ­"Iedereen vroeg zich af of ik bij Gent wel zou slagen. En de meesten kwamen niet verder dan ‘een bijtertje’ als ze me moesten omschrijven. (zucht) Maar als je, zoals bij KV Kortrijk, niet vaak de bal hebt, moet je werken, lopen, in duels gaan, tackelen... Ik heb lang tegen de vooroordelen moeten vechten, maar eindelijk kan ik tonen hoe goed ik in balbezit ben – de opbouw verloopt bijna altijd via mij. (snel) Noem me nu niet de nieuwe Kums, hé. Ik ben gewoon blij dat iedereen intussen ziet waarom AA Gent me ruim een jaar geleden gehaald heeft – ik ben veel meer dan een bijtertje."

