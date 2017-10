Bijna na twee speeldagen op straat en het eerste Europese avontuur met KVO: het parcours van Vanderhaeghe naar de Buffalo's GVS

13u04 0 photo_news AA Gent Uitgerekend Yves Vanderhaeghe - jarenlang de rechterhand van Hein Vanhaezebrouck - wordt de nieuwe trainer van AA Gent. De voormalige middenvelder leerde bij Kortrijk de kneepjes van het vak onder de naar Anderlecht vertrokken succestrainer, waarna hij er zelf de hoofdtaken verwierf. Zijn overgang naar Oostende was controversieel, maar hij bracht de kustboys wel voor het eerst in hun bestaan naar play-off 1. Een terugblik op het traject van Yves naar de Ghelamco Arena.

Onder de vleugels van Hein

De trainerscarrière van Yves Vanderhaeghe startte in 2008, waar hij de assistent werd van de kersverse eersteklasser KV Kortrijk. Aan het roer: Hein Vanhaezebrouck, die de Kerels na tien jaar opnieuw naar de hoogste voetbalafdeling wist te loodsen. De twee West-Vlamingen: een perfect match, zo bleek. Hein spreidde zijn tactisch vernuft tentoon - Yves zou er veel van opsteken, zo bleek later - terwijl de T2 zich vooral met de bekommernissen van de spelers ging bezighouden. Zijn luisterend oor maakte hem geliefd bij zowat elke speler.



Prima resultaten van de sterke tandem waren dan ook het logische gevolg. Na een 14de stek en het kortstondige avontuur van Vanhaezebrouck in Genk eindigde Kortrijk de komende vier seizoenen steevast in de top tien. Bovendien bereikte het voor het eerst in de geschiedenis de finale van de Beker van België. Lokeren was net te sterk, maar de opeenvolging van enkele knappe jaren leverde Hein een overgang naar de Arteveldestad op. Yves mocht na een hele poos in de schaduw van zijn leermeester nu de hoofdtaken in het Guldensporenstadion overnemen.

Rampzalige start

Dat liep niet meteen van een leien dakje. Met een nul op zes had voorzitter Joseph Allijns zich de start van zijn nieuwe pupil wellicht helemaal anders voorgesteld. Her en der werd er al getwijfeld aan de nieuwe coach - een nieuwe pandoering zou ook voor het bestuur wel eens de druppel kunnen zijn - , maar Yves Vanderhaeghe redde zijn hachje met een nipte overwinning op Mechelen. De kwaliteit en resultaten gingen nadien crescendo, mét aantrekkelijk voetbal. Hoog druk zetten, aanvallende flankverdedigers en verzorgd combinatievoetbal. In hun beste periode was Kortrijk een aanvallende machine en een lust voor het oog, precies hoe Hein het hem had geleerd.



Voor topclubs was de verplaatsing naar Kortrijk dan ook geen lachertje - denk maar aan de 2-0-nederlaag van Club Brugge. De zesde stek aan het einde van de reguliere competitie was dan ook verdiend. De criticasters van in het begin van het seizoen werden de mond gesnoerd, het Kortrijk van Yves Vanderhaeghe was de seizoensrevelatie van 2014-2015. Zijn avontuur als T1 zou evenwel maar één jaar duren.

200.000 euro

Want die goede prestaties zag ook Mark Coucke, de nieuwe hoofdaandeelhouder en voorzitter van KV Oostende. Bij de razendambitieuze doelstellingen van de ondernemer hoort dan ook een toptrainer. De overgang verliep niet zonder slag of stoot, Coucke legde namelijk 200.000 euro op tafel om Yves weg te kapen bij zijn vorige werkgever, amper drie weken nadat Vanderhaeghe zijn contract bij Kortrijk tot 2018 had verlengd. "Yves kiest puur voor het geld", maar de man uit Roeselare liet het niet aan zijn hart komen: "Als er zoveel heisa rond is, heeft dat te maken met hoe men mij in Kortrijk inschat, hoe graag ze mij er hebben", was zijn coole reactie op de hele commotie. De man wist namelijk dat Coucke een heel sportief project had uitgedokterd. En wat voor één...



Heel wat kritiek dus, maar dan antwoord je het best op het veld, weet ook Yves. Dankzij een ijzersterke thuisreputatie tuimelde KV Oostende in het eerste seizoen nooit uit de top 5. Het tweede seizoen verliep aanvankelijk minder voorspoedig, maar Yves wist zijn manschappen toch nog naar een tweede play-off 1-plek op rij te loodsen. Met jeugd én verzorgd voetbal - Oostende wist in eigen huis zowaar te winnen tegen alle topclubs. De beloning, namelijk een geweldige ervaring naar Marseille eind juli - de eerste Europese campagne van de fusieclub -, vergeet men aan 't zeetje nooit. Ondanks een moedig optreden zou de trip naar Zuid-Frankrijk het begin van het einde betekenen voor Vanderhaeghe. Na een 1 op 21 in de competitie kon Coucke zijn succestrainer niet langer uit de wind houden. Lang zat Vanderhaeghe echter niet zonder job, de man mag nu zijn kunsten tonen in de Ghelamco Arena.

