Bekijk hier het voetbaldebat van AA Gent rond benefietmatch tegen Covid-19 met Marc Van Ranst, Ivan De Witte en Marc Degryse Redactie

17 mei 2020

18u00

Bron: VTM NIEUWS 2

Naast een virtuele wedstrijd voor het goede doel tegen Covid-19 (bekijk die match hier met commentaar van Dirk Deferme), organiseert AA Gent ook een voetbaldebat dat hierboven in HLN LIVE te volgen is. Gent-voorzitter Ivan De Witte, viroloog Marc Van Ranst en Marc Degryse, analist van HLN en VTM Nieuws, maken deel uit van het panel aan de virtuele tafel. Moderator is VTM-sportanker Jan Dewijngaert. Met De Witte en Degryse wordt er vooral gesproken over het afsluiten van de competitie 2019-2020, Van Ranst heeft het uitgebreid over de impact van Covid-19 op ons voetbal.

Bekijk hier de virtuele wedstrijd tussen de coronastrijders en Covid-19 en de reactie van ‘hattrickman’ Marc Van Ranst. De opbrengst van de wedstrijd, die je al vanaf 5 euro kan sponsoren tot 23u59, gaat integraal naar ‘Digital for Youth’ dat er laptops mee koopt voor Vlaamse scholen.