Asare eindelijk Belg en dus beschikbaar voor Rode Duivels: "Maar ik leef niet in een fantasiewereld" Pieter-Jan Calcoen & Niels Poissonnier

08u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Florian Van Eenoo photonews AA Gent Het volkslied kent hij nog niet. Liever focust Nana Asare (31) - eindelijk Belg - zich op de inhaalrace met AA Gent. "We hebben een ploeg om voor de titel te gaan."

Flashback naar vorig jaar, halfweg oktober. Op het voormalige oefencomplex van AA Gent proest Asare het uit. In zijn handen: het shirt van de Rode Duivels. Gepersonaliseerd. Een aardigheidje nadat bondscoach Martínez hem wilde oproepen, maar Asare nog niet in het bezit bleek van een Belgisch paspoort. "Als jullie zich afvragen of ik het truitje nog heb: ja. Maar het ligt gewoon in mijn kast", grijnst Asare ruim een jaar later. "Ik heb het nog niet gedragen. Zelfs niet om in de tuin te spelen met mijn kinderen. Ik leef niet in een fantasiewereld."

