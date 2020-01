Antwoorden met de voeten: Jonathan David spoelt ontgoocheling door met twee goals en eerbetoon aan z'n moeder Rudy Nuyens

18 januari 2020

22u27 0 AA Gent Woensdag had hij in zijn ontgoocheling weinig woorden voor zijn niet-verkiezing tot ‘Belofte van het Jaar’: Jonathan David zei dat hij het niet begreep, maar dat het nu eenmaal was zoals het was. En hij haalde zijn schouders even op.

Binnen AA Gent viel te horen dat zijn ontgoocheling diep zat, maar tegelijk rekende men op de ‘cool’ van David om te reageren op het veld. Dat deed de jonge Canadees ook. En hoe. AA Gent zat flink in de penarie bij een 1-1 stand thuis tegen Moeskroen, maar dan stond Jonathan David op. Met een uitstekende infiltratie bracht hij de Buffalo’s op voorsprong uit een uitstekende assist van Vadis Odjidja. Drie minuten later reageerde hij messcherp op een voorzet van Mohammadi. Weer was Jean Butez eraan voor zijn moeite.

Bij elk van zijn goals richtte David zijn armen en zijn ogen ten hemel. Een gebaar om zijn veel te jong overleden moeder Rose Grethelle eer te betonen, zoals hij dat eigenlijk woensdag in Puurs al had willen doen. ‘David! David!’ galmde het door de Ghelamco Arena. Het moet de jonge Canadees deugd gedaan hebben, na zijn ontgoocheling van woensdag. Jonathan David was de matchwinnaar en zit intussen aan elf goals. Hij steekt daarmee de geblesseerde Roman Yaremchuk voorbij als topschutter van AA Gent.