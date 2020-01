Anderlecht verkoopt Kums definitief aan AA Gent met verlies van 5 miljoen euro Rudy Nuyens

21 januari 2020

06u19 20 AA Gent Sven Kums (31) voetbalt ook de volgende drie jaar voor AA Gent. De Buffalo’s bereikten gisteren een akkoord met Anderlecht over de transferprijs van 1,5 miljoen. Wat je noemt: een fikse korting.

Anderhalf miljoen. Dat betaalt AA Gent voor de overgang van Kums. Een korting van liefst vijf miljoen ten opzichte van de prijs waarvoor Anderlecht hem twee en een half jaar geleden aantrok, maar gezien de precaire financiële situatie van paars-wit, is die transfersom welkom in Brussel. Bovendien zijn ze in het Astridpark de volgende twee jaar verlost van het loon van Kums. Anderlecht bedong ook een aantal bonussen. Zo incasseren ze extra bedragen als Kums met AA Gent kampioen speelt en ook als er in de Ghelamco Champions League gehaald wordt, vloeit er een extra som naar Brussel.

Het is Mogi Bayat die Anderlecht hielp om van zijn overbodige speler af te geraken - iets waar paars-wit tegenwoordig de grootste moeite mee heeft. De definitieve transfer van Kums bewijst dat de gecontesteerde manager, die zondag tegen Club in de eretribune van het Lotto Park zat op uitnodiging van de Raad van Bestuur, meer dan ooit terug is.

Kompany geen fan

Vorige zomer geraakte Kums helemaal op een zijspoor bij Anderlecht, waar Kompany hem liet weten dat hij niet in de plannen paste. Vervelend voor paars-wit, dat in 2017 nog 6,5 miljoen betaalde voor de Gouden Schoen van 2015. AA Gent bood een oplossing, met een huurovereenkomst van één seizoen, waarbij Anderlecht het gros van het loon bleef betalen. Gevolg van die deal was dat Kums niet mocht worden opgesteld tegen Anderlecht.

Haalde Kums de voorbije jaren in het Astridpark nooit zijn beste niveau, dan groeide hij in de Ghelamco Arena snel weer uit tot de sterkhouder die de Buffalo’s in 2015 mee de landstitel bezorgde. Met zijn vista en zuivere passing werd hij in de ruit van Jess Thorup al snel een essentiële schakel. Als het moest, depanneerde hij op de ‘6', maar Kums haalde zijn beste niveau op de ‘8', een positie die hij bij Anderlecht nooit echt had mogen innemen. Kums speelde intussen 24 matchen voor Gent, op de laatste speeldag van 2019 bezorgde hij de Buffalo’s de zege op Standard, met een fantastisch schot in de kruising.

De voorbije maanden veranderde ook de mens Kums. De middenvelder stak niet weg dat hij bij AA Gent weer een warme thuis vond, waar hij zich goed in zijn vel voelde. Eind vorig jaar liet hij in deze krant al duidelijk verstaan dat hij een verlengd verblijf helemaal zag zitten, maar dat hij afhankelijk bleef van Anderlecht, waar hij nog tot 2022 onder contract lag.

Tijdens de winterstage in Oliva liet Ivan De Witte op zijn beurt in zijn kaarten kijken. “Het is duidelijk dat wij absoluut met Sven verder willen gaan, maar er is ook wel een verbintenis met Anderlecht en die willen we respecteren. Als de prijs en de onderhandelingen goed verlopen, zullen we alles in het werk stellen om Sven bij ons te houden. Maar we gaan geen exorbitante bedragen betalen.”

Drie seizoenen

Een hint die ze bij Anderlecht niet mis verstonden, want luttele dagen later liet Michael Verschueren AA Gent al weten dat hij snel rond de tafel wou gaan zitten. De voorbije dagen kwam alles in een stroomversnelling, wat gisteren tot een akkoord leidde. Voor de goeie orde: dit seizoen blijft de huurovereenkomst tussen Anderlecht en Gent geldig, wat betekent dat Kums op 7 februari niet mag aantreden in het onderling duel. AA Gent bereikte met Kums zelf een overeenkomst voor de volgende drie seizoenen. Met het vastleggen van Kums onderstreept voorzitter De Witte de sportieve ambities, niet alleen voor dit seizoen, maar ook voor de volgende jaren. En Kums, die komt zo weer helemaal thuis. Op de nieuwjaarsreceptie van AA Gent werd de transfer gisteravond officieel bevestigd. De overgang werd er onthaald op een daverend applaus.

