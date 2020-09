Analist Marc Degryse kijkt terug op de turbulente maand bij Gent: “Ik begrijp het ontslag van Bölöni, het is de minst slechte beslissing” MXG

15 september 2020

Gent Het zijn troebele uren geweest in en rond de Ghelamco Arena. Onze analist Marc Degryse laat in de aanloop naar de levensbelangrijke kwalificatiewedstrijd van AA Gent tegen Rapid Wien zijn licht schijnen op de trainerswissel bij de Buffalo's: "De verantwoordelijkheid ligt nu echt wel bij de spelers."

“Er is heel veel gebeurd op die maand tijd”, kijkt Degryse terug. “Ik vond die beslissing van gisteren wel best te begrijpen. Laat ons zeggen dat het de minst slechte is van de laatste drie die zijn genomen. De spelers en supporters konden met Bölöni niet door dezelfde deur. Het zou heel moeilijk worden om dat om te keren. Vandaar dat Ivan De Witte beslist heeft om zijn slechte keuze van een maand geleden terug te draaien.”

Volgens Degryse lag het probleem voor de slechte competitiestart ook niet meteen bij Bölöni’s voorganger Jess Thorup: “Ik vond het ontslag van Thorup hoe dan ook te vroeg. Als De Witte al twijfelde aan hem, had hij hem het seizoen niet moeten laten beginnen. Dan was dat tussenseizoen niet verloren gegaan en moesten geen transfers gedaan zijn die specifiek in het systeem-Thorup pasten. De verantwoordelijkheid ligt nu echt wel bij de spelers. Ze mogen er nu niet meer bij stilstaan en moeten vanavond een goede prestatie leveren. Ze willen absoluut naar die Champions League. Enkel zo kunnen ze de miserie van de voorbije maand vergeten.”

