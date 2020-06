Ambitieus AA Gent bereidt vertrek David voor en legt de lat hoog: Adolfo Gaich, target van Club Brugge, te licht bevonden Rudy Nuyens

22 juni 2020

08u00 2 AA Gent Vicekampioen AA Gent hervat vandaag met grote ambities. De Buffalo’s moeten zich voorbereiden op een seizoen zonder Jonathan David (20), maar er lijkt nog flink wat versterking op komst.

Zes weken voor de start van het nieuwe seizoen is ook bij AA Gent de vakantie voorbij. Vandaag, morgen en woensdag zijn er medische en fysieke tests voorzien, vanaf donderdag wordt er in de voormiddag ­getraind. Voorlopig gebeurt dat onder de vigerende corona­normen: twee groepen van 10 tot 12 spelers zullen lange ­sessies afwerken, zonder onderlinge contacten en zonder douches achteraf. Pas vanaf 1 juli worden weer ‘normale’ groepstrainingen voorzien.

Alle A-kernspelers worden ­vandaag op de club verwacht, op de drie Afrikanen na. Michael Ngadeu (Kameroen), Sulayman Marreh (Gambia) en Anderson Niangbo (Ivoorkust) konden pas laat naar hun thuisland vertrekken, ze worden pas op 30 juni weer op de club verwacht. Als er weer gevlogen kan worden ten minste, wat vooral voor Niangbo een probleem lijkt.

Voorlopig zijn er drie nieuwkomers bij de Buffalo’s: Davy Roef, Jordan Botaka en Matéo Parmentier – een 17-jarig talent dat weggeplukt werd bij Lokeren –beginnen vandaag aan hun ­eerste werkdag bij AA Gent. De transferactiviteit van de Buffalo’s blijft voorlopig bescheiden, zeker gezien de ambities om Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. Maar vergis u niet: het dreigt nog een drukke zomermercato te worden in de Ghelamco Arena.

Veel draait daarbij om ‘goudhaantje’ Jonathan David. AA Gent wil zijn topschutter – nog tot 2023 onder contract – liefst houden, maar de Canadees heeft zichzelf in het hoofd ­geprent dat hij klaar is voor een volgende stap. Met andere woorden: hij wil weg. Zijn ­entourage had de voorbije maanden contacten met onder andere Arsenal, Man United, Bayern München, Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Lyon, Porto, Ajax en de twee ­Milanese clubs, maar David zelf weet héél goed wat hij wil. Hij ziet zijn volgende stap liggen in de Bundesliga en nergens ­anders. De vraag is alleen wie daar genoeg wil en kan betalen, want AA Gent wil David ook in coronatijden pas laten gaan voor een bedrag tussen de 30 en de 35 miljoen. Volgens onze ­informatie heeft Mönchengladbach al een bod van 25 miljoen ingediend, maar enkel Bayern München lijkt aan de vraagprijs van de Buffalo’s te kunnen.

Exit Dejaegere?

Gent moet zich sowieso voorbereiden op een seizoen zonder David, in de wetenschap dat een speler houden tegen zijn zin vaak faliekant uitdraait. Maar dat belet niet dat de ambities ­torenhoog zijn. Roef moet de concurrentie met Kaminski aanscherpen, Botaka wordt op rechtsback concurrent van ­Castro-Montes. Nurio – uitblinker bij Charleroi – is een ­serieuze optie om op links te gaan concurreren met Mohammadi. Een nieuwe doelman, nieuwe backs: dat betekent ook dat Lustig, Asare en Coosemans geen perspectieven meer hebben in de Ghelamco Arena. Zij mogen vertrekken.

Er komt nog een spits bij. Dat de lat daarbij hoog ligt, mag blijken uit het feit dat Gent afziet van Gaich, het Argentijnse target van Club Brugge: niet goed genoeg... Mbokani zou wél passen in het profiel

Maar daar blijft het niet bij. Gent wil nog een kwalitatieve versterking op het middenveld en richt zijn vizier daarbij op het buitenland. Dat luidt dan weer een mogelijk vertrek in van Brecht Dejaegere, voor wie veel belangstelling bestaat. KV Mechelen, Zulte Waregem, Genk, Standard en enkele buitenlandse clubs snuffelden al aan de overlever van het kampioenenelftal van 2015, maar niemand lijkt voorlopig financieel bij machte om die interesse om te zetten in een transfer.

Voorbereid op een vertrek van David, wil AA Gent er absoluut nog een topspits bij. Dat de lat daarbij hoog ligt, mag blijken uit het feit dat Gent afziet van Adolfo Gaich. Het Argentijnse target van Club Brugge werd in Gent aangeboden aan een prijs die de club haalbaar achtte – het zou gaan om 12 miljoen. Maar op aangeven van de scouting werd de spits van San Lorenzo te licht bevonden voor wat AA Gent voor ogen heeft. Volgens onze informatie zou Dieumerci ­Mbokani – einde contract bij Antwerp – wél passen in het profiel dat Gent voor ogen heeft.

