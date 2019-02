Alexander Sørloth al vier keer op rij bepalend voor AA Gent: “Kunnen ‘the dark horse’ worden in play-off 1" Rudy Nuyens

09 februari 2019

07u00 0 AA Gent Hij wordt maar gehuurd tot het einde van het seizoen, maar in elke match waarin hij startte, was Alexander Sørloth (23) al bepalend. “Als ik het goed doe, is dat goed voor mezelf, voor AA Gent én voor Crystal Palace.” Een wandeling door een atypische carrière.

Zelden hebben we een wintertransfer meegemaakt die meteen zo zijn stempel drukte bij zijn nieuwe club. Vier keer startte hij voor AA Gent, vier keer was hij beslissend met goals en/of assists. Alexander Sørloth lijkt de ‘missing link’ voor AA Gent. “Het bevalt me hier. Het gaat er veel meer relaxed aan toe dan in Londen (de thuishaven van Crystal Palace, red.). Daar kwamen veel mensen uit Noor­wegen af, om samen allerlei dingen te bezoeken. Hier zit ik meer thuis en kan ik me helemaal focussen op het voetbal. Mijn vriendin komt af en toe over, zij studeert nog in Trondheim.”

