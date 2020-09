Alessio Castro-Montes (AA Gent): “Wat Yaremchuk zei, leefde in de kleedkamer” Sander De Graeve

11 september 2020

06u00 0 AA Gent Een week na de overwinning van AA Gent tegen KV Mechelen zinderen de harde woorden van Roman Yaremchuk nog na in de Ghelamco Arena. Vlak voor de interlandbreak reageerde hij zich snoeihard af op het defensieve spel van coach Laszlo Bölöni. Iets wat ook zijn ploegmaats niet meteen van de doorgaans stille Oekraïner verwacht hadden.

“We waren geschrokken van zijn woorden”, aldus Alessio Castro-Montes op de Gentse persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Eupen van vrijdagavond. “Niemand had het echt verwacht. Na de wedstrijd zagen we op social media meteen die artikels.”

Ook vlak na de wedstrijd merkten z’n ploegmaats niets aan Yaremchuk. “Hij was zo cool in de kleedkamer, maar tijdens die persconferentie veranderde dat helemaal. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omging.”

Yaremchuk is doorgaans ook niet de mondigste binnen de Gentse kleedkamer. “Het is sowieso iemand die we niet vaak horen in de kleedkamer en niet snel de boel op stelten zal zetten.”

De manier waarop de spits de boodschap overbracht was verrassend, maar zijn ploegmaats stonden wel enigszins achter de essentie. Ook Castro-Montes heeft begrip voor de reactie van Yaremchuk. “Wat hij zei leefde wel een beetje in de kleedkamer, maar het werd een beetje te scherp gesteld en wat verkeerd verwoord. Natuurlijk kan ik begrip opbrengen voor de essentie van zijn boodschap. Hij is iemand die het vooral van zijn aanvallende capaciteiten moet hebben en ik ben het met hem eens dat we wat te defensief gespeeld hebben. We zitten echter in een situatie waarin we wat realisme nodig hadden. We hadden na die 1-0 voorsprong makkelijker kunnen uitlopen indien we op dezelfde manier bleven spelen, maar dat beetje realisme was nodig om die eerste drie punten binnen te halen. Die overwinning was prioriteit nummer één. Ik hoop dat we in de toekomst -naarmate we meer punten halen- na een voorsprong ook gewoon voort kunnen doorduwen. Dan denk ik dat dit euvel opgelost zal zijn.”

Geen groepsgesprek

Helemaal uitgepraat is de zaak nog niet, daar had men bij Gent ook amper tijd voor. “Neen, we hebben er geen groepsgesprek over gehad. Ook omdat Yaremchuk daarna meteen vertrokken is voor de interlands. Ik denk dat er ook geen groepsgesprek gaat komen. De coach zal wel een gesprek hebben met Yaremchuk zelf, geloof ik. Natuurlijk hoop ik dat dit opgelost wordt. Die bevrijding zal wel komen als we wat meer punten hebben. Het is aan Yaremchuk om zich voort te bewijzen zoals hij dat tegen KV Mechelen deed.”

Te beginnen met vrijdagavond op bezoek bij Eupen.