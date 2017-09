Aimé Anthuenis: "De citroen zal leeg geweest zijn bij Hein" Bart Fieremans

14u46 0 BELGA AA Gent Ex-bondscoach Aimé Anthuenis had verwacht dat AA Gent met een duidelijk signaal over Hein Vanhaezebrouck zou komen - als voetbalanalist ziet hij drie punten aan het verbreken van de samenwerking met wederzijdse toestemming.

1) 'Slachtoffer van zaken die hij niet in de hand had'

"Als coach heeft Hein de vorige jaren enorm veel succes gehad bij AA Gent. Hij heeft de club naar de top gebracht. Voor mij is hij het slachtoffer van zaken die hij en de club ook niet in de hand hadden. Ik specifieer: twee jaar terug was de lengte-as van de ploeg met Neto, Kums en Depoitre, zowel diep als breed, heel belangrijk, met lopende flanken ook. Dan waren er nog spelers in vorm zoals Simon en Milicevic die individueel het verschil maakten. Samengevat: hij had een heel complementaire ploeg die hij naar zijn spelsysteem gekneed heeft. Vandaag zie ik dat die as verbroken is. Dat is niet de schuld van deze of gene, maar dat komt ook door contracten of clausules waardoor je spelers niet kunt houden. Maar ik denk dat als Hein nog over spelers zoals Neto, Foket en Coulibaly had kunnen beschikken, dat de zaak nog recht te trekken was. Hein had bij Gent de rol van supercoach die maniakaal met zijn job bezig is. Zolang het goed gaat, krijg je iedere keer een stimulans. Maar als een mindere periode maanden duurt, wordt dat persoonlijk heel zwaar. Hein had dan nog de uitzondering dat het publiek hem niet viseerde, maar ik denk dat op het laatst ook zijn citroen leeg was."

Lees ook HERBELEEF het relaas van een woelige dag voor AA Gent

2) 'Geen winnaars, geen verliezers'

"De contracten van vandaag zijn niet meer vergelijkbaar met die van gisteren. Ik kan me voorstrellen dat Hein door alles wat hij voor de club betekend heeft, voor een deel beloond wordt. Ik vermoed dat er door het wederzijds respect tussen beide partijen geen winnaars of verliezers aan deze verbreking zijn."

3) "Misschien wacht hij wel nieuwjaar voor toekomst af"

"Ik geloof Hein dat hij nog geen contact had met andere clubs en hij niet weet wat hem te wachten staat. Dat siert hem. Maar ik geloof ook dat hij door zijn Europese succesmatchen trek zal hebben in het buitenland. Hij heeft zelf in het verleden al gezegd dat er vragen geweest zijn, misschien komen die er nu weer. Misschien wil hij het eerst wel rustig tot nieuwjaar bekijken. Wat Anderlecht doet, is hun zaak. Pas op, als Frutos vanavond wint en zondag tegen Standard, gaan ze in mijn ogen hem de kans geven. Ik kan niet in de kop van Vanhaezebrouck kijken, maar onderschat ook niet de stress van de voorbije maanden en jaren. Hoe beter je presteert, hoe beter en meer het daarna moet zijn. Daar krijg je ook een slag van."

BELGA