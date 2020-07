Aanwinst nummer 9 (!) is een feit: het laatste Gentse puzzelstukje is Duitse ‘Top-Stürmer’ Kleindienst RN

30 juli 2020

06u55 46 AA Gent Nog voor de start van het seizoen heeft AA Gent zijn negende aanwinst beet. Spits Tim Kleindienst (24) komt voor 3,5 miljoen euro over van FC Heidenheim, Bild omschrijft hem als een ‘Top-Stürmer’.

AA Gent blijft zijn hoge ambities kracht bijzetten. Met de definitief van Anderlecht overgenomen Sven Kums, Davy Roef, Jordan Botaka, Alexandre De Bruyn, Nurio Fortuna, Dino Arslanagic, Niklas Dorsch en Mathéo Parmentier haalden de Buffalo’s al acht versterkingen in huis, maar één stukje van de puzzel ontbrak nog. Om Club Brugge te challengen voor de titel én door te stoten naar de groepsfase van de Champions League, wou AA Gent er absoluut nog een sterke spits bij.

Die werd gevonden bij FC Heidenheim, dat pas in barragewedstrijden met Werder Bremen sneuvelde voor promotie naar de Bundesliga. Holger Sanwald, de grote baas van het kleine Heidenheim, voelde toen al nattigheid: “We hebben ons helemaal in de kijker gespeeld. We moéten niet verkopen, maar als spelers weg willen, kunnen we deze groep niet samenhouden.” AA Gent speelde kort op de bal. Met middenvelder Niklas Dorsch - transferprijs 3,5 miljoen - haalde het eerder al één van de grote bewerkers van de ‘bijna promotie’-stunt bij Heidenheim weg.

Met zijn 1m94 past de Duitse spits perfect in het profiel dat ze bij Gent voor ogen hadden. Met zijn komst is elke positie bij AA Gent minstens dubbel bezet

16 goals in 30 matchen

Was Dorsch bij Heidenheim de motor op het middenveld, dan was Tim Kleindienst de man die voor de goals zorgde. 14 stuks in 27 competitiewedstrijden, met 6 assists daar bovenop. 16 stuks in 30 matchen in totaal, met 2 goals in de tweede barragewedstrijd tegen Werder Bremen. Een ‘Top-Stürmer’, volgens het Duitse Bild. Beelden van zijn doelpunten tonen dat Kleindienst een neus heeft voor goals en dat hij even makkelijk scoort met de kop als met de voeten. Met zijn 1m94 past de Duitse spits perfect in het profiel dat ze bij Gent voor ogen hadden.

Kleindienst was pas 17 toen hij doorbrak via de jeugd van Energie Cottbus, twee jaar later werd hij overgenomen door SC Freiburg, waarmee hij naar de Bundesliga promoveerde en later Europa Leaguevoetbal speelde. Hij voetbalde tien keer voor de Duitse Mannschaft U20 en maakte onder meer het WK 2015 in Nieuw-Zeeland mee, maar hij werd in zijn carrière even afgeremd door een knieblessure. Bij FC Heidenheim bewees hij het voorbije seizoen dat die moeilijke periode helemaal achter hem ligt.

Kleindienst onderging gisteren de hele dag medische en fysieke tests in het Gentse UZ, met goed resultaat. In de vooravond mocht hij met zijn entourage naar de Ghelamco Arena om er net als zijn maatje Dorsch een contract voor vier seizoenen af te ronden. Het is afwachten of hij zaterdag al speelminuten krijgt in een oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem, maar duidelijk is wel dat Kleindienst vooraan bij de Buffalo’s de concurrentie zal moeten aangaan met Yaremchuk, Depoitre, Niangbo en Kvilitaia. Met zijn komst hebben de Buffalo’s elke positie minstens dubbel bezet.

Volgens onze informatie betaalt AA Gent 3,5 miljoen euro voor zijn nieuwe spits. Gemeten naar prijs en kwaliteit een superdeal, volgens Duitse waarnemers. Kleindienst had bij Heidenheim nog een contract voor 2 seizoenen, maar hij gaf aan dat hij enorm veel zin had in het ambitieuze project van de Buffalo’s.

Huiswerk is af

Met de komst van 9 nieuwe spelers - waarvan 3 transfervrij - gaf AA Gent in totaal een slordige 15,7 miljoen euro uit. Daarmee komt het stilaan in de buurt van de recordsom van 18,4 miljoen die in 2017 besteed werd aan nieuwe spelers. Het mag duidelijk zijn dat AA Gent nog heel wat uitgaande transfers wil realiseren, maar het doel was om eerst het nieuwe team gestalte te geven. Met de komst van Kleindienst is AA Gent in principe klaar met zijn huiswerk. Wel horen we dat er bij een vertrek van Jonathan David mogelijk nóg een speler zou kunnen bijkomen.

