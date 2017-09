Aad de Mos: "Hein mag nu niet de fout van Frank de Boer maken" Bart Fieremans

Frank de Boer. AA Gent Voetbalanalist Aad de Mos valt niet uit de lucht bij het vertrek van Vanhaezebrouck. In zijn ogen ging mede door het kwaliteitsverlies ook de chemie in de ploeg stuk.

"En het is een oud voetbalgegeven dat als de chemie er niet meer is, dat er dan op een bepaalde manier een afscheid volgt. Het zijn de spelers en de bestuur die winnen, het is de trainer die verliest. Ik zag enkele van de laatste duels van AA Gent, zelfs in de beker tegen Geel kwamen ze goed weg. Maar de kwaliteit van het team is gewoon slechter dan vroeger. Spelers zoals Sels, Kums, Depoitre of Coulibaly die belangrijk waren voor Vanhaezebrouck zijn er op dit moment niet meer. De huidige groep kan het systeem van de trainer niet goed aan. De tijdsduur van een trainer om een systeem te kneden is ook steeds korter: soms moet hij met twee verschillende elftallen in een seizoen werken. Dan duurt het gewoon veel langer om een manier van spelen erin te slijpen."

Hein heeft het maximale eruit gehaald. Voor het Belgisch voetbal was hij een trainer buiten categorie. Aad de Mos

Tactisch niet zo flexibel

De Mos benadrukt nog eens dat hij vorig jaar al had gezegd dat de tegenstander de code van Vanhaezebrouck gekraakt heeft. "Dat is met Club Brugge begonnen. Vanhaezebrouck is tactisch niet zo flexibel geweest. De andere ploegen analyseren ook zijn 3-4-3. Hein heeft het een aantal jaren goed gedaan, maar het laatste jaar was er teveel aan." Wat niet wegneemt dat Vanhaezebrouck een heel mooie erfenis nalaat bij AA Gent, vindt De Mos: "Absoluut. Hij heeft on-Belgisch gespeeld, een voetbal waar ik graag naar keek. Hij heeft het Europees fantastisch gedaan. Ik denk aan de CL-periode en ook in de Europa League heeft hij overwinterd. Hij heeft het maximale eruit gehaald. Voor het Belgisch voetbal was hij een trainer buiten categorie."

Even afwachten

Over de toekomst geeft De Mos aan Vanhaezebrouck de raad om niet overhaast te beslissen: "Ik zie hem niet zomaar de stap naar Anderlecht maken. Ik ben benieuwd of ze daar met Frutos doorgaan. We zullen vanavond op de wedstrijd tegen Celtic Glasgow wel zien hoe ze daar reageren op het vertrek van Hein bij Gent (lacht). Maar Hein is een zeer intelligent man. Ik denk dat hij wat afstand zal nemen. Soms is het een voordeel om niet direct een ploeg over te nemen. Hij mag niet de fout maken die Frank de Boer gemaakt heeft. Die nam met Inter een ploeg over in de loop van het seizoen, zonder een goeie voorbereiding, en hij lag er na vijf weken uit. Dan nam hij in Engeland een ploeg over zonder kwaliteit (Crystal Palace, red) en mocht hij weer vertrekken. Hein kan het zich veroorloven nu even af te wachten."

photo_news Aad de Mos.