AA Gent zal logo niet zoals Redskins wijzigen: “Onze indiaan is geen karikatuur maar eervol” BF

13 juli 2020

19u08 0 AA Gent AA Gent is niet van plan om net als de American Football-club AA Gent is niet van plan om net als de American Football-club Washington Redskins , die hun omstreden naam en logo van een indiaan zal wijzigen, het eigen clublogo te herbekijken. “Onze indiaan is geen karikatuur”, luidt het bij AA Gent.

Na 87 jaar maakten de Washington Redskins vandaag bekend een nieuwe titel en logo voor de club te zoeken. De naam ‘Roodhuiden’ met het embleem van een getaande indiaan met veren, verwijzend naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent, is in het huidige antiracismedebat in de VS niet langer houdbaar. De wijziging ontstond ook onder commerciële druk. Hoofdsponsor FedEx en topmerken als Nike en Pepsi dreigden ermee zich terug te trekken als geldschieter.

De discussie rond mogelijke kwetsende stereotiepe afbeeldingen van indianen is ook AA Gent niet vreemd, dat net als de Redskins als clublogo een indiaan heeft. In 2016 riep de Amerikaanse Suzan Shown Harjo als voorvechtster van de rechten van inheemse Amerikanen AA Gent al op om afstand te doen van de indiaan als logo en mascotte. De club ging daar toen niet op in. Wel gaf AA Gent op zijn website meer duiding over de ontstaan van hun roepnaam ‘Buffalo’s’ en hun logo, dat ze als een teken van respect voor de inheemse Amerikaan. In een adem wil Gent zo ook aandacht vragen voor hun huidige moeilijke maatschappelijke situatie na eeuwen van verdrukking en discriminatie.

De beslissing van de Redskins zal AA Gent niet aansporen om een gelijke stap te zetten en hun logo te wijzigen. “Neen, omdat je de twee niet kan vergelijken”, reageert Patrick Lips als hoofd communicatie van AA Gent. “Bij ons is de indiaan geen karikatuur. Het is nooit negatief gebruikt of verkeerd voorgesteld, maar meer een eervol iets. De waarden van de indianen zijn ook de waarden van AA Gent. Dat vinden ook onze fans, die zeggen: ‘Dat is een mooi logo. Die indiaan straalt iets uit, het is een indiaan die respect afdwingt.’ Bij de indiaan van de Redskins en hun naam kan je wel begrijpen als dat in een verkeerd daglicht komt te staan.”

Volgens Lips heeft AA Gent de Amerikaanse Harjo destijds uitgenodigd voor een gesprek over het clublogo en zijn geschiedenis. De herkomst van het logo en de kreet ‘Buffalo’s’ gaat terug tot 1906, toen een circus van de Amerikaan William Cody, bijgenaamd Buffalo Bill, met in de toenmalige tijdsgeest ook ‘Indianen’ in Gent optrad. Lips: “Ze is niet op onze uitnodiging ingegaan, mogelijk interesseert ze zich niet zo voor voetbal. We hebben wel het woordje ‘squaw’ voor onze vrouwelijke mascotte geschrapt, omdat we niet wisten dat dat in een bepaalde indianentaal een scheldwoord betekent. Maar over ons logo kregen we voorts nooit negatieve reacties. Integendeel, bij Europese duels - in Valencia of Tottenham - vroegen ze: ‘Hoe kom je aan dat logo?’ Die vinden dat een geweldig verhaal. We zijn trots op onze indiaan, en dat moet voor iedereen dan ook positief zijn.”

Lees ook:

Washington Redskins gooien naam en logo overboord na aanhoudende kritiek