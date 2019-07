AA Gent wil Europese kans met beide handen grijpen: “Nul houden wordt cruciaal” GVS

24 juli 2019

15u23

Bron: Belga 0 AA Gent Bekerwinnaar KV Mechelen mag van het BAS Europa niet in en dus krijgt AA Gent, vijfde in de competitie vorig seizoen, alsnog een kans in de Europa League. "We zijn er klaar voor", stelde trainer Jess Thorup daags voor het duel met het Roemeense Viitorul Constanta in de tweede voorronde.

"De jongste weken hebben we ons goed voorbereid. Zonder te weten dat dit Europees avontuur nog een mogelijkheid was. We legden in die periode de fundamenten voor het hele seizoen en staan sterk nu. De kans om Europa in te gaan willen we met beide handen grijpen. Maar Viitorul is wel al meteen een stevige tegenstander voor een tweede voorronde. Het is een jong talentvol team en het vertrek van Hagi hebben ze blijkbaar perfect kunnen opvangen. Ze eindigden het seizoen heel sterk en gaan dit seizoen gewoon op hun elan door. We gaan ze dus zeker niet onderschatten, maar als we naar die groepsfase willen, moeten we er voorbij. De nul houden wordt het belangrijkste. Als dat gebeurt, ben ik al tevreden.”

"De hitte zal het extra lastig maken, maar dat is voor beide teams zo. We weten wat we moeten doen. Wie wat moet drinken en hoeveel. Tijdens de rust kunnen we eventueel ijsvesten gebruiken.”

Depoitre klaar

Met de komst Van Laurent Depoitre is Thorup erg tevreden. "Met alle transfers trouwens. De club heeft goed gewerkt. Depoitre is de snelle, sterke spits die we nodig hadden. Hij kan wegen in de zestien en is sterk met de rug naar het doel. Ik heb veel van zijn wedstrijden bekeken en hij zal perfect in het team passen. Net als alle nieuwkomers is hij ook klaar om morgen al te spelen.”

Onze ploeg van vorig jaar is voor een groot deel samen gebleven. We hadden iets om op verder te bouwen en hebben al goed tactisch kunnen trainen Vadis Odjidja

Kapitein Vadis Odjidja is het ermee eens dat Viitorul niet te onderschatten is. "We weten dat dit geen hapje wordt en we er meteen zullen moeten staan. We willen deze kans grijpen. Iedereen is opgelucht dat we toch nog Europees spelen. Sinds we het nieuws kregen, ligt de focus volledig daarop. De uitschakeling door Bordeaux vorig jaar was toch wel een ontgoocheling. Nu willen we naar de groepsfase, al zijn daarvoor nog wel wat hordes te nemen. Onze ploeg van vorig jaar is voor een groot deel samen gebleven en dat is toch wel een voordeel. We hadden iets om op verder te bouwen en hebben al goed tactisch kunnen trainen. Morgen wordt de nul houden cruciaal en hopelijk kunnen we zelf ook een paar keer scoren.”