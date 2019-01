AA Gent werft Kaminski aan met 1 miljoen euro korting, Noorse spits Sörloth op komst Rudy Nuyens in Spanje

08 januari 2019

07u11 18 AA Gent Jess Thorup heeft vandaag versterking gekregen in Oliva. AA Gent haalde Thomas Kaminski aan verminderde voorwaarden weg bij Kortrijk en huurt Alexander Sörloth tot het einde van het seizoen van Crystal Palace.

Michel Louwagie stond de voorbije dagen onder hoogspanning, maar de manager van AA Gent toonde zich andermaal een gewiekst onderhandelaar. Vrijdag werd de transfer van Thomas Kaminski (26) on hold gezet na een slechte sprongtest bij de fysieke en medische proeven. Een gevolg blijkbaar van een probleem aan de voet waar Kaminski in het begin van het seizoen aan geblesseerd raakte. Op basis daarvan besliste AA Gent om de doelman van KV Kortrijk zaterdag niet mee op stage te laten vertrekken naar Oliva, maar de Buffalo’s maakten van het weekend gebruik om bijkomende testen te laten uitvoeren én een second opinion bij een aantal specialisten te bekomen.

Van 2,5 miljoen naar minder dan 1,5

Die gegevens bleken voldoende geruststellend, maar Michel Louwagie maakte van de nieuwe situatie gebruik om de voorwaarden van de transfer opnieuw te onderhandelen. Voor Kaminski zelf veranderde een contract van 4,5 jaar in een overeenkomst voor 2,5 jaar, met een optie voor twee bijkomende jaren. Maar ook de onderhandelingen over de transferprijs (2,5 miljoen euro) werden heropend. Daarom duurde het tot gisterennamiddag voor het tot een overeenkomst kwam. Uiteindelijk betaalt AA Gent iets minder dan 1,5 miljoen aan KV Kortrijk. Daarvan gaat nog een aanzienlijk percentage naar Anderlecht, de vorige club van Kaminski.

AA Gent hield de voorbije dagen een alternatief achter de hand met Tomas Koubek (26), de nummer twee van de Tsjechische nationale ploeg en eerste doelman bij Stade Rennes, maar het koos uiteindelijk toch voor de doelman van KV Kortrijk. De overgang van Kaminski is zowel voor AA Gent als voor de doelman zelf een opluchting. Jess Thorup krijgt er zijn opvolger van Lovre Kalinic bij, Kaminski zelf zet een stap hogerop. Vandaag vliegt de doelman naar Spanje, waar hij na de middag verwacht wordt voor de officiële ondertekening van zijn contract en een eerste training met de Buffalo’s.

Spits van 9 miljoen

Als alles verloopt zoals verwacht, krijgt Jess Thorup er vandaag samen met Kaminski een tweede versterking bij. Tenzij er in laatste instantie nog een kink in de kabel kwam, komt Alexander Sörloth (23) tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Crystal Palace. Jess Thorup kent de 1m95 grote Sörloth nog van bij Midtjylland, dat hem een jaar geleden voor 9 miljoen euro verkocht aan Crystal Palace. Daar stond de Noorse international zaterdag nog in de basis in de FA Cup, maar in de Premier League moest hij de voorbije maanden vrede nemen met invalbeurten.

Sörloth is het type spits dat Jess Thorup nodig denkt te hebben om AA Gent naar play-off 1 en bekerwinst te loodsen. De huurovereenkomst met Crystal Palace zou de Buffalo’s volgens onze informatie niet op grote kosten jagen. Sörloth wordt vandaag net als Kaminski in Oliva verwacht.