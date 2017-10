AA Gent weet ook in Kortrijk nauwelijks doelgevaar af te dwingen Rudy Nuyens

22u21 0 BELGA AA Gent AA Gent heeft een groot probleem: uit bij een dolend KV Kortrijk konden de Buffalo's andermaal nauwelijks voor doelgevaar zorgen. Moses Simon maakte pas de twaalfde Gentse treffer in elf wedstrijden. Zo wordt het moeilijk om aansluiting te vinden met de (sub)top.

«Dit is het beste van de avond», liet een onbevooroordeelde toeschouwer zich ontvallen toen de Gentse fans in minuut 53 traditiegetrouw 'Mia' begonnen te zingen. De doelmannen Kaminski en Kalinic stonden er tot dan toe bij voor spek en bonen. Gent was er bijna een uur lang zelfs niet in geslaagd om een bal tussen de palen te krijgen, ondanks veel balbezit.



In de wedstrijd die over zijn lot moest beslissen, werd Iannis Anastasiou door de zware blessurelast en de schorsing van Azouni andermaal gedwongen om aan zijn elftal te sleutelen. Atal kreeg zijn eerste basisplaats op de rechtsback, Kumordzi werd doorgeschoven naar het middenveld en voorin mocht ook Perbet zijn eerste basisplaats vieren. Yves Vanderhaeghe hield het van zijn kant simpel: hij wijzigde niets aan de ploeg die vorige week van Waasland Beveren won.



Die overwinning had het vertrouwen bij de Buffalo's wat opgevijzeld. Gent eiste de bal op en dwong Kortrijk op de eigen helft terug. Maar een oud zeer bleef Gent parten spelen: in verhouding tot het veldoverwicht wist het nauwelijks voor dreiging te zorgen voor het doel van Kaminski.

Combineren ging vaak vlot, al waren er een paar stoorzenders onderweg. Kubo kreeg alweer niks voor mekaar, Yaremchuk kon zijn sterke wedstrijd van vorige week niet bevestigen. Milicevic zonderde Kubo al na een paar minuten alleen af voor doel, maar de Japanner bleef besluiteloos. De meeste dreiging ging uit van Moses Simon, die op links makkelijk zijn acties maakte. Rougeaux moest een bal voor de lijk wegwerken, maar verder Gents doelgevaar bleef uit.



Kortrijk reageerde pas met de rust in zicht. Balverlies van Dejaegere bracht een splijtende Kortrijkse counter op gang, maar Mitrovic redde met een glijdende tackle voor de neus van Perbet. Kort voor rust dreigde de thuisploeg opnieuw. Asare haalde een kopbal van Kovacevic van de lijn, D'Haene joeg de rebound naast. Na de rust kabbelde de wedstrijd voort, tot het moment van Moses Simon aangebroken was. De Nigeriaan kreeg plots alle vrijheid op een pass van Gigot en prikte de 0-1 haarfijn in de verste hoek.



Bronn kwam tot twee keer toe dicht bij meer, maar aan de overkant kende invaller Kage al snel zijn moment van glorie: in één tijd joeg hij een voorzet van Chevalier voorbij een kansloze Kalinic. Zo lag de efficiëntie bijzonder hoog in een wedstrijd met weinig doelgevaar. Chevalier kreeg de winninggoal aan de voet, maar mikte over. Aan de overkant volgde Milicevic zijn voorbeeld. De ingevallen Sylla mocht nog helemaal alleen op Kaminski af, maar hij legde de bal in het zijnet.

