Exclusief voor abonnees AA Gent-voorzitter Ivan De Witte beleeft sterke emoties: “Als de VTM-drone overvliegt, zal ik zwaaien. Deze crisis raakt me diep” Stephan Keygnaert

03 april 2020

21u52 0 AA Gent Ivan De Witte (73) leidt AA Gent en zijn headhuntbedrijf Hudson met 300 medewerkers – “De impact van de crisis is substantieel.” Komt erbij dat De Witte een spreekwoordelijk traantje pinkt bij de dramatische beelden vanuit zijn geliefde New York. “Emotioneel en rationeel raakt deze periode mij diep.”

“Ik heb van de eetkamer mijn bureau gemaakt - hier leef ik”, glimlacht Ivan De Witte.

‘Hier’ is een villa in volle natuur in Sint-Martens Latem, dat 2,62 corona-besmettingen per 1.000 inwoners of 1 besmetting per 381 inwoners telt - best een hoog cijfer.

“Ik ben niet van het angstige type, maar ik wil vooral gedisciplineerd omgaan met de maatregelen van de overheid die nodig zijn om het virus te bestrijden – ik zie dat als een ‘duty’, noem het maar gemeenschapszin.”

U komt weinig buiten?

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen