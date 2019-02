AA Gent-voorzitter De Witte scherp: "Mentaliteit van onze spelers onaanvaardbaar voor goedbetaalde profs" RN

20 februari 2019

06u54 0 AA Gent Na opeenvolgende nederlagen tegen Moeskroen en Waasland-Beveren zet Ivan De Witte iedereen bij AA Gent op scherp voor de match vrijdag tegen Standard, die bepalend zal zijn voor de play-off 1-kansen. "Ik zag een gebrek aan vechtlust. Profs horen na een tegenslag altijd recht te staan, maar ik zag veel te weinig weerbaarheid nadat we op achterstand kwamen. Dat is onaanvaardbaar voor goedbetaalde profs."

De Witte sprak de spelers nog toe voor de match tegen Waasland-Beveren. "Toen spraken de spelers allemaal hun engagement uit, maar dat heb ik niet teruggezien op het veld", zegt de voorzitter van AA Gent. "We zagen niet de mentaliteit die we gevraagd hadden en die we als club mogen eisen. Het is onaanvaardbaar hoe we gespeeld hebben. De spelers moeten beseffen dat dit een zeer belangrijk moment is voor de club en dat ze respect moeten tonen voor hun werkgever."

Dat de spelers al met hun hoofd bij de bekerfinale zouden zitten, wil De Witte niet geweten hebben. "De bekerfinale en play-off 1 zijn twee gescheiden zaken. Ik zou het van profs totaal onverantwoord vinden dat ze nu al aan de beker zouden denken en de play-offs daardoor minder belangrijk vinden. Als dat al zo zou zijn, moet iedereen nu beseffen dat de knop moet worden omgedraaid en dat we ons moeten kwalificeren voor play-off 1."

Dat de wedstrijd tegen Standard daarbij cruciaal is, staat buiten kijf. De Witte had maandag al zijn wekelijkse gesprek met Jess Thorup, maar er volgt deze week nog een tweede gesprek met de coach om de puntjes op de i te zetten. Het staat ook zo goed als vast dat de spelers voor de tweede week op rij de voorzitter over de vloer krijgen. Doorgaans pakt De Witte de gesprekken met de spelers diplomatisch aan, maar het ziet ernaar uit dat het er deze keer wat steviger aan toe zal gaan.