AA Gent-verdediger Ngadeu wacht zware straf na domme rode kaart in Eupen YP

14 september 2020

AA Gent-verdediger Michael Ngadeu kreeg afgelopen vrijdag in de met 2-1-verloren wedstrijd in Eupen zowat een kwartier voor tijd een rode kaart onder de neus geduwd van scheidsrechter Verboomen. Terecht, want net voor een vrije trap had de Kameroener een niet bepaald koosjere beweging gemaakt naar Eupen-aanvoerder Amat. Hij kent nu zijn mogelijke straf, en die is niet min: vijf weken schorsing waarvan vier effectief en een week met uitstel, plus een boete van 4.500 euro waarvan 4.000 euro effectief en 500 euro met uitstel. De Buffalo’s kunnen wel nog in beroep gaan tegen het schorsingsvoorstel.

