AA Gent tegen PAOK Saloniki, AZ of Rapid Wien in voorronde Champions League

27 augustus 2020

07u21 0

AA Gent kent zijn mogelijke tegenstanders in de derde voorronde van de Champions League. Door de overwinning van PAOK Saloniki op Besiktas (3-1) in de tweede voorronde, schuiven de Buffalo’s op naar de pot van de reekshoofden. Zo vermijden ze kleppers als Benfica en Dynamo Kiev.

Naast het Griekse PAOK kwamen gisteren AZ en Rapid Wien als mogelijke tegenstanders uit de bus. Het Tsjechische Plzen kwam bij AZ op voorsprong via Limbersky, maar Koopmeiners maakte in blessuretijd gelijk vanop de stip. In de verlengingen ontbond Albert Gudmundsson zijn duivels. Zijn twee goals leverden AZ de kwalificatie op.

Rapid Wien won bij Lokomotiva Zagreb met een doelpunt van Ercan Kara. De ex-club van Boli Bolingoli en Axel Lawarée boekte zo haar plek in de derde voorronde. AA Gent treedt op 15 of 16 september in één wedstrijd aan tegen één van deze drie opponenten. Het wordt afwachten of de loting op 31 augustus een uit- of een thuiswedstrijd oplevert voor de Buffalo’s. Stoot AA Gent door naar de play-offs van de Champions League, dan behoren Benfica en Dynamo Kiev wel weer tot de mogelijke opponenten. Enkel als één van deze twee in de derde voorronde uitgeschakeld wordt, is Gent ook in de play-offs (22/23 en 29/30 september) reekshoofd.