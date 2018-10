AA Gent stelt Thorup voor als nieuwe trainer: "Ambitieuze coach voor een ambitieuze club" Redactie

10 oktober 2018

04u55

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 26 AA Gent AA Gent heeft Jess Thorup voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. De 48-jarige Deen komt over van de Deense kampioen FC Midtjylland en tekende in de Ghelamco Arena een overeenkomst tot medio 2021. Hij volgt bij Gent de ontslagen Yves Vanderhaeghe op.

"Ik ben heel blij hier te zijn", opende een zichtbaar gelukkige Thorup. "Dit is een enorm leuke uitdaging voor mij. AA Gent is een club die elk jaar voor de prijzen wil spelen en zo ben ik als coach ook. Ambitieus is het juiste woord. Na mijn successen in Denemarken bij Midtjylland was ik toe aan een nieuwe stap. Als coach sta ik voor offensief voetbal, maar altijd met het doel te winnen. Pin me dus niet vast op één spelsysteem, ik kan mijn ploeg op verschillende manieren laten voetballen. Alles hangt af van het spelersmateriaal. Aan de hand van de spelersgroep pas ik mijn systeem aan. Dat is mijn manier van werken." (lees onder de foto verder)

Staf blijft

Op de vraag of Thorup ook assistenten uit Denemarken zal meebrengen, antwoordde hij negatief. "Ik zal werken met de huidige staf, allemaal mensen die de club beter dan mij kennen en mij kunnen inwerken. Ik heb al enkele matchen van Gent gezien. Daarin is een goed team te zien, met als grootste manco een gebrek aan vertrouwen."

Thorup had bij Midtjylland nog een contract, waardoor Gent een afkoopsom moest betalen voor de Deense succescoach. Thorup behaalde vorig seizoen met FC Midtjylland de Deense landstitel. Na twaalf speeldagen in het nieuwe seizoen stonden Thorup en Midtjylland opnieuw op kop. Eerder was hij ook actief als coach bij Esbjerg en bondscoach van de Deense nationale elftallen onder 20 en 21 jaar.