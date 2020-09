AA Gent ontslaat trainer Laszlo Bölöni amper 25 dagen na zijn aanstelling, voorzitter De Witte: “Dit is een miscast geweest” SK/TLB

14 september 2020

De Roemeen bleek een complete miscast te zijn van de Buffalo’s. De erfenis van Jess Thorup - lees: het beschikbare spelersmateriaal - matchte totaal niet met het voetbal waar Bölöni voor staat. Onder het korte bewind van Bölöni pakte Gent 3 op 9.

Ik heb het verkeerd ingeschat en misschien hebben we een paar weken geleden te vlug beslist. Dat moeten we kunnen erkennen Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent

“Een moeilijke beslissing: wij hebben afscheid genomen van onze trainer Laszlo Bölöni”, opende Ivan De Witte. “Dit is waarschijnlijk een miscast geweest waarvoor de verantwoordelijkheid bij de voorzitter (De Witte zelf dus, red.) en Michel (Louwagie, red.) kan worden gelegd. En in hoofdzaak bij mij. Ik heb het verkeerd ingeschat en misschien hebben we een paar weken geleden te vlug beslist. Ik denk dat we de grootheid moeten hebben om dat te erkennen.”



“Om eerlijk te zijn: in mijn periode als voorzitter heb ik nog maar zelden zo’n tegenkanting gevoeld van de fans en ook van de spelers. De ‘match’ was er niet en dat is niet de verantwoordelijkheid van de coach. Dit was een slechte beslissing. Punt. Maar anderzijds denk ik dat we, Michel Louwagie en ik, in de voorbije twintig jaar ook wel al goeie beslissingen hebben genomen.”

Michel Louwagie, algemeen manager van de Buffalo’s, stak de hand ook in eigen boezem. “De voorzitter en ik werken al 21 jaar samen, in goeie en ik kwade dagen", aldus Louwagie. “Af en toe neem je nu eenmaal een slechte beslissing. Dat gebeurt niet alleen hier. Bovendien wil ik ook niet dat er alleen geschoten wordt op de voorzitter. Dat zou gewoon ongepast zijn.”

De Decker neemt over

Wim De Decker, die assistent was, neemt de fakkel over. “Hij heeft veel eigenschappen om het goed te doen", zei De Witte. “Hij krijgt nu een unieke kans om zich te bewijzen. Ik heb veel respect voor Wim. Hij is een jonge trainer en kent de spelersgroep. Peter Balette heeft beslist om Wim bij te staan en daar ben ik hem ook dankbaar voor.”

Ook Louwagie sprak even over de nieuwe hoofdcoach. “In het voetbal moet je je momentum soms nemen. Een jonge coach moet ooit zijn kans krijgen en die geven wij Wim nu. Ik schat hem hoog in en heb er vertrouwen in dat hij het goed zal doen. Hij zal ook kunnen rekenen op de ervaring van Peter (Balette, red.), waar we hem ook dankbaar voor zijn.”

Perswoordvoerder Lips: “Door omstandigheden kan Bölöni er niet zijn”



