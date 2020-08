AA Gent nog niet uit de impasse: De Witte wil eerst nog gesprekken voeren met Thorup en bepalende spelers Rudy Nuyens

18 augustus 2020

07u06 0 AA Gent AA Gent is nog niet uit de impasse. Na de 0 op 6 tegen STVV en Kortrijk kreeg Jess Thorup een bijzonder negatief rapport binnen het bestuur, maar gisterochtend leidde de Deen gewoon de training bij de Buffalo’s. Voorzitter De Witte wou niet tot een drastische ingreep overgaan, vooraleer hij nog gesprekken had gevoerd met Thorup zelf en een aantal belangrijke spelers.

Het krediet van Thorup is evenwel bijzonder gering. Verlies zaterdag bij Antwerp en een daarmee gepaard gaande 0 op 9 zou als pure horror ervaren worden door de club die voor het seizoen hoge ambities uitsprak. De vrees dat Thorup het tij niet zo snel kan doen keren, is groot, nadat hij al een lange voorbereiding had. Maar daar schuilt hem net ook het probleem: welke coach kan dat wel? Een nieuwe trainer uit een buitenlandse competitie is uitgesloten, omdat de nieuwe man onmiddellijk effect zou moeten kunnen realiseren in de resultaten. Daarvoor is een coach nodig die de Belgische competitie door en door kent én die bovendien vrij is.

Dan kom je al snel uit bij een aantal gevestigde namen, maar Michel Preud’homme is als ondervoorzitter verbonden aan Standard en Hein Vanhaezebrouck zal dit najaar een tijd aan de kant staan omwille van een noodzakelijke medische ingreep. Laszlo Bölöni vertoeft momenteel in Qatar, waar hij een aanbod van een club afsloeg. Hij blijft zo een mogelijkheid. Door de ontwikkelingen bij Anderlecht kwam er gisteren nog een optie bij, nu Frank Vercauteren vrij is. Hij kent de competitie en is wellicht snel inzetbaar.

Lees ook.

Exit Jess Thorup bij AA Gent na 0 op 6, wordt hij vervangen door Bölöni?



Jess Thorup: “Ik zoek geen excuses” (+)

Ai Ai Gent: Hannes Van Der Bruggen zadelt zijn ex-ploeg op met dramatische nul op zes