AA Gent neemt afscheid van Jess Thorup, Bölöni wordt zijn opvolger RN/YP

20 augustus 2020

10u42 28 AA Gent Wat al een paar dagen in de lucht hing, is nu een feit: Jess Thorup is ontslagen als trainer van AA Gent. De 50-jarige Deen betaalt het gelag na de dramatische competitiestart van de Buffalo’s, die na twee speeldagen nog geen punt wisten te pakken. Deze middag om 15u wordt zijn opvolger al voorgesteld en het is Laszlo Bölöni (ex-Antwerp) die de torenhoge ambities van de Gentenaars moet zien waar te maken.

Voorzitter De Witte voerde de voorbije dagen besprekingen met alle geledingen binnen de club. Vandaag moest er duidelijkheid komen, zodat Thorup en vooral ook de spelers weten waar ze aan toe zijn en de laatste twee dagen helemaal gefocust kan worden op het duel met Antwerp. En die duidelijkheid kwam er dus ook. Thorup, die in oktober 2018 neerstreek in de Ghelamco Arena, gaat eruit. De nul op zes tegen STVV en KV Kortrijk waren er te veel aan.

Thorup out, Bölöni in, dus. De 67-jarige Roemeen was in het begin van de week een piste, maar omdat hij onderhandelde met een club uit Qatar leek het erop dat hij onhaalbaar zou zijn voor Gent. De pas bij Anderlecht opgestapte Frank Vercauteren was ook kandidaat om over te nemen, maar uiteindelijk ging de deal van Bölöni in Qatar niet door. Hij arriveerde zopas op het oefencentrum van de Buffalo’s, deze middag om 15u wordt hij voorgesteld in de Ghelamco Arena. Saillant detail: Bölöni mag het zaterdag al meteen opnemen tegen zijn ex-ploeg, die z’n start ook al compleet miste met een één op zes tegen Moeskroen en Cercle Brugge.

