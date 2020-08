AA Gent moet thuis voorbij Rapid Wenen in derde voorronde Champions League, Standard moet naar Wales in tweede voorronde EL ABD/YP

31 augustus 2020

13u12

Bron: Belga 16 AA Gent AA Gent kruist in de derde voorronde van de Champions League in de eigen Ghelamco Arena de degens met Rapid Wenen. De winnaar van het duel plaatst zich voor de play-offs, waarin de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ wacht. De verliezer komt uit in de poules van de Europa League. Ook Standard kent z’n tegenstander in de tweede voorronde van de Europa League: de Rouches treffen Bala Town FC uit Wales.



AA Gent treedt als runner-up van de voorbije editie van de Jupiler Pro League aan in de derde voorronde van de Champions League, waar de Buffalo’s in het niet-kampioenenspoor reekshoofd zijn. Het Oostenrijkse Rapid Wenen, het Griekse PAOK Saloniki of het Nederlandse AZ – drie ploegen die zich wisten te plaatsen via de tweede voorronde – waren overgebleven als mogelijke tegenstanders, waarna de mannen van Laszlo Bölöni vanmiddag dus werden gekoppeld aan Rapid Wenen. De ontmoeting van de derde voorronde wordt wegens de coronacrisis over één wedstrijd gespeeld, die op 15 of 16 september op de agenda staat. Gent geniet dus het thuisvoordeel.

Als Gent de eerste horde neemt, plaatst het zich voor de play-offs van de Champions League. In de play-offs, die volgens het klassieke patroon (heen-en terugwedstrijd) worden afgewerkt, treffen de Oost-Vlamingen de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ Alkmaar. Deze duels zijn voorzien op 22-23 en 29-30 september. Als Gent in een van beide voorrondes faalt, wacht als vangnet sowieso de poulefase van de Europa League.

Wat met Standard en Charleroi in voorrondes Europa League?

Standard is in de tweede voorronde van de Europa League reekshoofd en treft hierin Bala Town FC, een team uit Wales. Een weinig ronkende naam en haalbare kaart - ook Viking FK (Nor) en Progrès Niederkorn (Lux) waren mogelijke tegenstanders. De ontmoeting, over één wedstrijd, vindt plaats op 17 september in Wales. Als de Luikenaars doorstoten, zijn ze in de derde voorronde opnieuw reekshoofd.

In die derde voorronde, opnieuw over een wedstrijd op 24 september, doet ook Charleroi zijn intrede. De Carolo’s zijn geen reekshoofd en kunnen een topper van het kaliber Tottenham Hotspur of AC Milan loten. Deze loting volgt dinsdag.

Mits succes in de derde voorronde stoten de Belgische teams door naar de play-offs, waar een ticket voor de poules van de Europa League te rapen valt. De play-offs vinden plaats over een wedstrijd op 1 oktober.

