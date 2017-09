AA Gent-mascotte Buffalo Ben treurt: "Hein is een echte topkerel. Hopelijk gaat hij niet naar Anderlecht" Tomas Taecke

15u25 0 photo_news AA Gent Het vertrek van Hein Vanhaezebrouck is hard aangekomen bij een groot deel van de AA Gent-fans. Ook Ben Bundervoet, sinds jaar en dag de mascotte van de Buffalo's, heeft niets dan lovende woorden voor de Lauwenaar: "Met hem hebben we onze beste momenten meegemaakt waar we over 20 jaar nog over zullen spreken."

Mascotte van AA Gent en spreekbuis van de supporters Ben Bundervoet ziet het vertrek van Hein Vanhaezebrouck als een groot verlies. 'Buffalo Ben' hoopt dan ook dat de coach niet naar een rechtstreekse concurrent trekt: "Ik ben wat verrast door zijn vertrek en vind het ongelooflijk jammer. Hein is een topcoach. We hebben onze beste momenten meegemaakt. Hij is een echte topkerel en een erg joviale gast. Het is moeilijk om AA Gent zonder Vanhaezebrouck voor te stellen. Hij was de stempel van ons voetbal en ons succes. Over twintig jaar zullen we nog over hem spreken. We werden kampioen, haalden de tweede ronde van de Champions League en de kwartfinale van de Europa League. Stuk voor stuk onvergetelijke momenten. Mocht Hein naar een rechtstreekse concurrent als Anderlecht trekken, zou dit heel jammer zijn. Ik vrees evenwel dat dit het geval zal zijn. Dat zijn nu eenmaal de wetten van het voetbal."

In de zoektocht naar een opvolger voor Vanhaezebrouck doet 'Buffalo Ben' enkele opvallende suggesties: "Mazzu wordt genoemd, maar hij zit op een wolk in Charleroi. Ik denk niet dat hij daar zomaar zal weggaan. We hebben veel jonge talenten die een link hebben met AA Gent. Denk maar aan Bernd Thijs of Wouter Vrancken, die het bij Lommel heel goed doet. En waarom Hugo Broos geen nieuwe kans geven? Hij is gebrand op revanche in België, dus ook hij zou een goeie keuze zijn. Hopelijk wordt het iemand die we kennen en geen onbekende buitenlander."

De mooiste herinnering aan Vanhaezebrouck voor Ben is het bezoek van de coach aan zijn supporterscafé Picasso in Lochristi: "Toen hij langskwam op onze souper nam hij uitgebreid de tijd om alle vragen te beantwoorden, hoe gek die soms ook waren. Hein is echt een joviale man. Ook de veldbestorming na de historische titel tegen Standard staat in mijn geheugen gegrift. Samen het veld oplopen, dat was écht fantastisch."

