AA Gent maakt werk van de toekomst: Wim De Decker komt over van Antwerp, Vadis tekent bij tot 2023 YP

28 mei 2020

AA Gent Bedrijvigheid bij AA Gent. Wim De Decker komt naar de Ghelamco Arena als nieuwe assistent van hoofdcoach Jess Thorup, terwijl aanvoerder Vadis Odjidja heeft bijgetekend tot 2023.

Wim De Decker, op overschot bij Antwerp omdat kersvers trainer Ivan Leko zijn vaste assistenten Edward Still en Rudi Cossey meeneemt naar de Bosuil, heeft dus al een nieuwe uitdaging. Hij wordt de nieuwe assistent van hoofdcoach Jess Thorup en zal tijdelijk ook nog geflankeerd worden door Peter Balette. “Peter blijft bij de club, hij wordt heel graag gezien door de spelers”, aldus voorzitter Ivan De Witte op de persconferentie. “En, hij heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Peter zal in een eerste fase nog heel dicht aanwezig zijn om de overgang vlot te laten verlopen, nadien wordt hij technisch directeur voor de beloften en de Young Potentials.”

Balette zal ook meewerken aan de rekrutering, maar op bepaalde momenten zal hij ook nog met de spelers samenwerken. “We hebben bij andere clubs gezien dat too many cooks in the kitchen niet goed is, dus onze keuken wordt bestuurd door Jess en Wim”, gaat De Witte verder. “Bovendien hadden we al jaren geen technisch directeur, dus we denken dat Peter de ideale man is om die functie in de toekomst te gaan vervullen.”

Vadis tekent bij

Verder raakte ook bekend dat Vadis Odjidja langer in de Arteveldestad blijft. Het Gentse jeugdproduct, 31 intussen, keerde in de zomer van 2018 terug naar AA Gent en is sinds begin dit seizoen aanvoerder van de ploeg. In de 79 wedstrijden sinds zijn terugkeer scoorde hij zeven keer en was hij goed voor 18 assists. Hij had nog een contract tot 2021, maar tekende nu dus bij tot 2023.