AA Gent legt contract tot 2020 op tafel voor nieuwe coach Jess Thorup Rudy Nuyens & Kjell Doms

10 oktober 2018

07u37 5 AA Gent Jess Thorup staat weer iets dichter bij AA Gent. De 48-jarige Deen landde gisteravond op Zaventem voor onderhandelingen met de Buffalo's. AA Gent stuurt aan op een overeenkomst tot 2020.

Eén dag na het ontslag van Yves Vanderhaeghe vatte het bestuur van AA Gent de dag aan op het oefencentrum in Oostakker, waar voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie een ontmoeting van een goed halfuur hadden met de spelers. Die werden op hun plichten gewezen, na de lamentabele wedstrijd van zondag tegen RC Genk. Maar De Witte en Louwagie hadden ook een luisterend oor voor wat er leeft in de groep.

Daarna was het tijd om de onderhandelingen voor te bereiden met Jess Thorup, die gisteravond even voor acht uur landde op Zaventem. Met Midtjylland - de club waar Thorup sinds 2015 actief was - bereikte AA Gent al een akkoord, maar met de Deen zelf moest er nog grondig onderhandeld worden. Beide partijen ontmoetten mekaar gisteravond pas voor het eerst - in het Sheratonhotel in Zaventem, waar Thorup vannacht verbleef.

De besprekingen gingen niet alleen over praktische zaken, zoals de duur van het contract, de financiële voorwaarden en de technische staf. Ook inhoudelijk wou het Gentse bestuur flink doorpraten met Thorup, over de manier van voetballen en de uitbouw van de ploeg.

Tijd nemen

Thorup zei gisteravond bij zijn aankomst op Zaventem alvast dat hij er hoopt uit te geraken. "Ik ben blij hier te zijn. Ik hoop een akkoord te bereiken en dan praten we morgen wel verder", was het enige wat de Deen kwijt wou op de luchthaven. Op andere vragen volgde een 'no comment'.

Bij AA Gent willen ze hun tijd nemen voor de besprekingen met hun kandidaat nummer één om Vanderhaeghe op te volgen. Het Gentse bestuur wil vooral zeker zijn dat het in Thorup de juiste man vindt om de ploeg weer aan het voetballen te krijgen. Gezien de interlandbreak ziet de club er geen probleem in om de trainingen desnoods nog wat langer te laten leiden door Peter Balette. De duur van het contract is één van de gespreksthema's met Jess Thorup, maar AA Gent stuurt aan op een overeenkomst tot 2020.