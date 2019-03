AA Gent laat niets aan het toeval over: Buffalo’s trainen daags voor beslissende clash al op kunstgras van Stayen RN/GVS

16 maart 2019

20u41 0 AA Gent AA Gent laat niets aan het toeval over met het oog op de beslissende partij voor play-off 1, morgen op Stayen. Ze trokken vandaag al naar Haspengouw, waar ze trainden op het kunstgras van STVV.

Na een 9 op 9 liggen de kaarten duidelijk voor AA Gent: een punt volstaat zondag op Stayen. Ook voor de club staat er veel op het spel. Zesde of zevende eindigen maakt niet alleen het verschil tussen play-off 1 en play-off 2, ook financieel is er een aanzienlijke kloof. Hoe hoger Gent eindigt, hoe groter de tv-gelden die het straks mag incasseren. Maar daarnaast zijn er ook de inkomsten uit ticketing. Speelt AA Gent play-off 1, dan kan het vijf keer rekenen op een vol huis. In play-off 2 zal de bezetting in de Ghelamco Arena ongetwijfeld een stuk lager liggen.

AA Gent laat dan ook niets aan het toeval over. Vandaag trok coach Jess Thorup al met zijn spelers op afzondering in Haspengouw, waar AA Gent trainde op het kunstgras van Stayen. Daarmee herhaalt de club de voorbereiding op het bekerduel van 18 december, toen de Buffalo’s met 1-3 gingen winnen in Sint-Truiden. Winnen is deze keer niet eens nodig, maar de clubleiding en coach Thorup doen er alles aan om geen enkel detail over het hoofd te zien.