AA Gent krijgt inworp- en traptechniekcoach op bezoek, Asare en Odjidja plukken er de vruchten van Rudy Nuyens met AA Gent in Oliva

09 januari 2020

07u49 0 AA Gent AA Gent ging gisterochtend over tot detailwerk in Oliva. Inworpcoach Thomas Grønnemark en traptechniekcoach Bartek Sylwestrzak proberen de Buffalo’s net dat tikkeltje extra te geven.

Thomas Grønnemark vertoefde de voorbije dagen in Doha bij Ajax, maar gisteren verlegde hij zijn actieterrein naar AA Gent. De Deen is een gespecialiseerde inworpcoach, die ook bij het Liverpool van Jürgen Klopp zijn strepen verdiende.

“Ik zag in de play-offs dat de teams erg aan mekaar gewaagd zijn, dan kunnen details het verschil maken”, luidt het devies van Grønnemark. De Deen werkt aan de inworp van de Buffalo’s. “In een wedstrijd zijn er tot 60 inworpen”, vertelt hij. “De meeste teams verliezen de bal in meer dan 50% van de gevallen. Daar werk ik aan, door de ruimte bij een inworp beter te benutten en zo meer balbezit te houden. Maar ook aan de inworpen van de tegenstander kan je werken. Door de manier waarop je daarbij druk zet, kan je ze dwingen tot balverlies.” Daar trainde Grønnemark gisterochtend ook op, in groep.

Daar blijft het niet bij. Grønnemark probeert ook inworpspecialisten op te leiden. Bij eerdere oefensessies bij AA Gent verbeterde hij de inworp van Nana Asare al met vijf meter, waardoor de Ghanees in het laatste kwart van het veld inworpen aflevert die evenwaardig zijn aan hoekschoppen. “De lange inworp gaat om de techniek bij het gooien”, verduidelijkt Grønnemark. “Het draait om de manier waarop je de bal vasthoudt, maar ook om hoe je je heup zet.”

Van 29 naar 35 meter

De Deen demonstreerde ons hoe hij van zijn lichaam een soort menselijke katapult maakt. In Oliva oefende hij gisteren de verre inworp met Castro-Montes, Asare, Mohammadi en Van den Bergh. Jongens die hij voor het seizoen ook al tijdens een stage in Wageningen onder handen nam. De resultaten zijn zichtbaar. “Mohammadi werpt twee meter verder dan toen, Asare zit aan inworpen van 34 meter”, zegt Grønnemark. “Maar de grootste vooruitgang maakt Jan Van den Bergh. Hij werpt nu zes meter verder in dan toen, tot 35 meter. Hij heeft het potentieel voor een inworp tot 37 meter, wat absolute top is.” Voor de goeie orde: met een ingooi van 35 meter krijg je de bal tot bij de tweede paal.

In een wedstrijd zijn er tot 60 inworpen. De meeste teams verliezen de bal in meer dan 50 procent van de gevallen. Daar werk ik aan Thomas Grønnemark

Niet alleen Grønnemark werkt aan details. Dat doet ook Bartek Sylwestrzak, die ook eerder al bij AA Gent neerstreek. De Pool gaf een deel van zijn kennis door aan Thomas Matton, die op dagelijkse basis zelfstandig en intensief werkt aan de traptechniek van spelers. Sylwestrzak ging gisteren in Oliva intensief aan de slag met Sven Kums en Vadis Odjidja, die bij AA Gent de vrije trappen en de hoekschoppen voor hun rekening nemen. Bij Sylwestrzak gaat het erom hoe én waar je de bal raakt. Elke trap wordt opgenomen op camera, waarbij de speler meteen kan gecorrigeerd worden. Odjidja trapte tientallen vrije trappen uit moeilijke hoeken en stapte daarna telkens naar de camera van Sylwestrzak. En het dient gezegd: véél vrije trappen van Odjidja kwamen keurig in de hoek terecht, netjes naast de paal.