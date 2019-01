AA Gent houdt lijn met Thomas Kaminski toch nog open RN

05 januari 2019

19u07

Bron: Eigen berichtgeving 18

AA Gent vertrok vanochtend op stage naar Oliva zonder Thomas Kaminski. De overgang van de 26-jarige doelman van KV Kortrijk leek in kannen en kruiken. Beide clubs waren het eens over de transferprijs van 2,5 miljoen euro, voor Kaminski zelf lag bij Gent een contract voor 4,5 jaar klaar. Maar vrijdag zorgden zijn fysieke en medische tests voor een kink in de kabel. Op de test ‘sprongkracht’ haalde Kaminski een dramatisch resultaat, terwijl springen uiteraard een essentieel onderdeel is van het keepersvak.

AA Gent besliste om Kaminski niet mee te nemen op stage, maar het houdt toch nog een lijn met de doelman van KV Kortrijk open. Kaminski kampte in het begin van het seizoen met een voetblessure en mogelijk heeft zijn falen op de sprongtest daarmee te maken. Het enige commentaar dat AA Gent na overleg met Michel Louwagie bij monde van directeur communicatie Patrick Lips voorlopig kwijt wil, luidt als volgt: “Er is op dit moment geen deal, verder onthouden we ons van commentaar.” Een verklaring die erop wijst dat AA Gent nog onderzoekt of de niet geslaagde sprongtest te wijten is aan een tijdelijk, dan wel aan een permanent probleem. Gaat het slechts om een tijdelijk probleem, dan lijkt de overgang alsnog mogelijk. In het andere geval moet het Gentse bestuur beslissen of het nog een andere doelman aantrekt tijdens deze wintermercato. Moeskroen-doelman Butez blijft in dat geval een optie.